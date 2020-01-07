Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Son Dakika

Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi, ilçede depreme dayanıksız ve riskli olan iş yerlerini yıkıp, esnafa geçici konteyner dükkan yaptı.

Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan, System.String[]

Battalgazi Belediyesi, ilçede depreme dayanıksız ve riskli olan iş yerlerini yıkıp, esnafa geçici konteyner dükkan yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi, depreme dayanıksız ve riskli olan olan 13 dükkanı yıkarak esnafın işlerini sürdürmesi için konteyner dükkan oluşturdu. Belediye, yıkılan dükkanların yerine oluşturulan konteyner dükkanların teslimi için esnaf arasından kura çekimi düzenledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kura çekiminde yaptığı konuşmada, esnafın kalıcı dükkanlarını tamamlamak için çalıştıklarını belirtti.

Belediye olarak esnafı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere eski Malatya'daki eski belediye binamızın yıkımını gerçekleştirmiştik. Bu binamız depreme dayanaksız bir binaydı. Tespit yapıldıktan sonra ilgili kurumlar binanın yıkılmasına karar verdi. Geçtiğimiz aylarda yıkımı tamamlanan belediye binamızın alt kısmında bulunan 13 esnafımızın mağdur olmaması adına konteynerden yapmış olduğumuz dükkanları oluşturduk. Bugüne kadar hiçbir esnafı mağdur etmedik ve bundan sonrada etmeyeceğiz. Bugün mevcut arkadaşlarımız ile kura çekimi yaptık. Çekilen kuraların arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah orada bol rızıklar kazanırlar. Önümüzdeki süreçte de arkadaşlarımızı inşa edeceğimiz kalıcı mekanlara taşıyacağız."

Kura çekimi sonrası dükkanları belirlenen esnaf Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Osman Güder, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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