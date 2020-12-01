Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi - Son Dakika

Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi

01.12.2020 11:37
Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi, System.String[]

Battalgazi Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Şire Pazarı'nda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Şire Pazarı'nda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şire Pazarında bulunan esnaflar yapılan çalışmalardan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ilettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnaflardan gelen talepler doğrultusunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve Malatyalı vatandaşlarında günlük olarak sıkça ziyaret ettiği Şire Pazarı'nda, detaylı bir temizlik çalışması başlattı. 2018 yılında gerçekleştirilen değişimden sonra hiçbir temizlik çalışması yapılmayan Şire Pazarı üst katında, üç gün süren temizlik çalışmasının ardından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasıyla, Şire Pazarı güzel bir görünüme kavuştu. Ekiplerin bu çalışması esnaflardan büyük takdir topladı. Şire Pazarı Site Başkanı İlyas Meral, yapılan çalışmadan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Şire pazarı esnafları çalışmalardan memnun

Şire Pazarında 9 yıldır esnaflık yapan Uğur Çelik isimli esnaf memnuniyetini dile getirerek, "Ben burada esnaflığa başladığımdan beri üst katlarımız atıl bir şekilde duruyordu. Üst katın hali eskiden çok kötüydü. Yürünmeyecek bir haldeydi. Gelen misafirlerimizi üst kata çıkaramıyorduk. Temizliği üstlenen Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı ilçemizde gayet başarılı bir başkan. Vatandaşın ve esnafın isteğine hemen cevap veriyor. Bizler kendisinden gereken ilgiyi yeterince görüyoruz. Ne zaman kapısına gitsek geri çevrilmiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Gökay Barutçuoğlu isimli esnaf ise, "Şire pazarında 3 yıldır esnaflık yapıyorum. Üst katta atıl durumda olun boşluk alanlar vardı. Battalgazi Belediyesi'nin atmış olduğu bu adımla alt ve üst kısımda bayağı düzenleme yapıldı. Emeği geçen personelimize ve Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından Şire Pazarı bambaşka bir görünüme kavuştuğunu aktaran Şire Pazarı Site Başkanı İlyas Meral, "Şire Pazarımızda 2018 yılında tadilat yapıldı. Malatya'mız için güzel bir eser, tarihi bir yer oldu. Pazarımız o tarihten bu yana çok kötü haldeydi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'den talepte bulunduk ve oda bizi kırmadı. Şuanda Battalgazi Belediyesi ekipleri çöpleri kamyonlarla çıkarıyorlar. Çok detaylı bir temizlik yapıldı. Pazarımız pırıl pırıl bir halde. Öyle ki bir şey veya bir kayısı bile yere düşse alıp yersiniz. Kaç gündür burada temizlik yapılıyor. Başkanımız Osman Güder'e Şire pazarı esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Malatya'ya gelen bütün yerli ve yabancı turistler buraya mutlaka uğrarlar. Tertemiz bir hale geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi. - MALATYA

Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi
Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi
Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi
Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi

Osman Güder, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı
Aliyev Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak         
11:46
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş         
11:40
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı         
11:19
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı         
10:41
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?         
09:53
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei