Battalgazi güzelleştiriyor - Son Dakika

Battalgazi güzelleştiriyor

17.10.2020 15:21

Battalgazi güzelleştiriyor Özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirildi Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında 'Süs Lahanası' üretimine başladı.

Battalgazi güzelleştiriyor

Özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirildi

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında 'Süs Lahanası' üretimine başladı. İlk etapta üretilen 25 bin kök süs lahanası, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarında dikimi gerçekleştirilecek.

Atıl durumda bulunan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı ekonomiye kazandıran Battalgazi Belediyesi, oluşturduğu özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen süs lahanaları, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarında dikimi gerçekleştirilecek. Şehir merkezlerini güzelleştirmek için harcanan milyonlarca paranın önüne geçerek kendi süs bitkisi ihtiyacını kendisi üreten Battalgazi Belediyesi, kışa dayanıklı süs lahanalarının yanı sıra Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok süs bitkileri de yine bu alanda üretimini sağlayacak. Örnek bir çalışmaya imza atılan proje ile süs lahanası yetiştiren ekiplerin bu çalışması büyük takdir toplarken, üretilen ürünlerin kısa süre içinde toprakla buluşacağı kaydedildi.

Öte yandan, Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin de, mevcut saha içinde oluşturulan atölyelerde üretim yapabilecek. Kadın Kooperatifi üyelerinin atölyelerde üreteceği yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

Başkan Güder: "Battalgazi belediyesi kendi ihtiyacını kendi karşılıyor"

Battalgazi Belediyesi'nin kendi ihtiyacının kendisinin karşıladığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bilindiği gibi Battalgazi ilçesi tarım ilçelerinden bir tanesi. Battalgazi'nin iklimi Malatya merkezi ile değerlendirdiğimizde farklı bir iklim havasına sahip. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Belediyemize ait olan fakat kullanılmayan alanımızda sera alanları oluşturarak, burada örnek uygulamaya imza atıyoruz. Bu iklim avantajını da kullanarak özellikle Malatya'mız da üretilmeyen veya seralarda üretilen ürünlerin değişik il ve ilçelerde yapılan üretimleri Battalgazi'mize getiriyoruz. Battalgazi dediğimizde tabi Malatya'nın yarısını kastediyoruz. Burada çok sayıda yeşil alanlarımız var. Bu yeşil alanlarının ihtiyaçlarının üretimini yine burada gerçekleştireceğiz. Şuanda dikime hazır hale getirdiğimiz 25 bin kök süs lahanasının dikim işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

Battalgazi güzelleştiriyor
Battalgazi güzelleştiriyor
Battalgazi güzelleştiriyor
Battalgazi güzelleştiriyor

Anadolu Lisesi, Battalgazi, Fırat, Lale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi güzelleştiriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni doğal gaz rezervi keşfini açıklıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni doğal gaz rezervi keşfini açıklıyor         
16:27
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 16:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi güzelleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei