Battalgazi Belediyesinden vergi borçlarını yapılandırma açıklaması - Son Dakika

Battalgazi Belediyesine vergi, kira ve diğer borcu bulunan vatandaşlar, yapılandırma kapsamında 31 Aralık'a kadar başvurmaları halinde, peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ile 18 aya varan taksitlendirme imkanından faydalanabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7256 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırılıyor.

Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye ile müracaat edebilecekler.

Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

Battalgazi Belediyesi, borcu bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ise belediyeye gelmeden www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvurmalarını yaparak, işlemlerini kolayca yapabilecek.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, bu tarihten sonraki borçlar ise yapılandırma kapsamına girmiyor. Yapılandırmada mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Taksitli ödemeyi tercih eden mükellefler ise ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi koşuluyla birer ay arayla ödemelerini gerçekleştirebilecek.