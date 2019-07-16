Battalgazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine katıldı. Başkan Güder, "15 Temmuz hain darbe girişimi, sadece bir işgal hareketi değildir. Bir iç parçalanma planıydı" dedi.



15 Temmuz Millet Meydanı'nda, Malatya Valiliği koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliğine katılarak, burada bir konuşma yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişimini kanayarak konuşmasına başlayan Güder, "15 Temmuz'da 251 şehidimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 2 bin 194 gazimize sağlıklar, afiyetler, iyi ömürler diliyorum" dedi. 15 Temmuz günü Malatyalıların sokağa çıktığını anımsatan Güder, "O gün tüm Malatyalılar, 30 gün yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu meydanda nöbet beklediler. O şer güçlerine, o işgal güçlerine fırsat vermediler. Yine bir teşekkürü kahraman polislerimize, kahraman Malatyalılara yapmak istiyorum. Onlar o gün, 2.Ordu Karargahı'nın önünde nöbet tuttular, oradaki askerlerin bu millete, bu vatandaşa zarar vermesini engellediler. Belediye Başkanlarıma teşekkür ediyorum. O gün iş makinelerini, 2.Ordu Karargahı önüne çekerek, o makinelerin dışarıya çıkıp bu millete zarar vermelerine engel oldular. Yine o günkü mülkü amirlere teşekkür ediyorum. Altay Kışlası'nın önünde hendekler kazarak orada tankların şehrimize girmesine, 2.Ordu Karargahı'na gelip oradaki insanlara destek olmasına engel oldular. Bu yönü ile onlara teşekkür ediyorum. Hava Üssü'nde görev yapan o günkü askerlerimize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kargo uçakları Kayseri'den kalkıp Malatya'mıza geldi. ve Malatya'da askerleri bırakacaklardı, silahları bırakacaklardı. 2.Ordu'ya destek olacaklardı. O gün yine mülkü amirlerimiz orada iş makinelerini pist alanlarına çekerek, oradaki uçakların kalkmalarına engel oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



15 Temmuz'da tarihi geriye çevirdiklerini dile getiren Güder, "Biz Haçlının 1000 yıllık hesaplarını bir kaç saatte boşa çıkardık. 15 Temmuz hain darbe girişimi sadece bir işgal hareketi değildir. Bir iç parçalanma planıydı. Ülkemizi bölmek istiyorlardı. Niye? Çünkü Türkiye siyasi bağımsızlığını kazanmıştı, Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanmak için mücadele veriyordu. Türkiye askeri bağımsızlığını kazanmak için mücadele veriyordu ve bu konu da güçlendiler, güçlendik. Güçlenmemiz bazılarını rahatsız etti. O yönü ile o gün bize tuzak kurmaya çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımın ifadesi ile Rabbimin yardımı ile aziz Malatyalıların desteği ile bizler hep birlikte onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Sözlerime son verirken Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tekrar şehitlerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık ve afiyetler dileyerek, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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