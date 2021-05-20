Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

20.05.2021 10:02
Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümü, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümü, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı. 102 adet 'Nilüfer Dilek Çiçeği' Battalgazi Belediyesi önünde bulunan havuzda yüzdürülürken, saat: 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı seslendirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü, kademeli normalleşme sürecinde Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlu mücadelenin 102. yıldönümü kutlamalarında ülkemizin yaşadığı Covid-19 süreci göz önünde bulundurularak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tertip edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında belirleyici role sahip milli iradenin ilk adımının atıldığı günün yıldönümünde, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen programda, Türk bayraklarını dalgalandıran gençlerle birlikte üstü açık tur otobüsleriyle şehir turu atıldı ve Bayram coşkusu yaşatıldı. Şehir turunun ardından akşam saat 19.19'da Battalgazi Belediyesi önünde Belediye Başkanı Osman Güder'in de katılımıyla hep bir ağızdan İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı'nın ardından yakılan meşalelerle 102 adet 'Nilüfer Dilek Çiçeği', Battalgazi Belediyesi önünde bulunan havuzda yüzdürüldü. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan 19 Mayıs Bayram coşkusu, gençler tarafından seslendirilen marşlar ve kahramanlık şarkılarıyla son buldu.

Başkan Güder, gençlerle dilek çiçeği bıraktı

Battalgazi Belediyesi organize edilen bu unutulmaz bayram kutlamasına katılan Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerle birlikte havuza 'Nilüfer Dilek Çiçeği' bıraktı ve koronavirüsün bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Gençlere yaşamlarında başarı dileyen Başkan Güder, "Bizler gençlerimiz için varız ve yaptığımız her şey gençlerimiz için" dedi.

"Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümünü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Bu kutlu mücadelenin 102.yıldönümünü Kaymakamımız, İlçe başkanımız ve gençlerimiz ile birlikte Belediyemizin önünde kutluyoruz. Milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydı olan 19 Mayıs 1919 şahlanışımız, direnişimiz ve Türk milleti olarak küllerimizden yeniden doğuşumuzun adıdır. 102 yıl önce Osmanlı Devleti'nin düşmanlar tarafından işgal edilmesinden sonra Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizi düşman işgalinden kurtarma adına başlatmış oldukları ve Türkiye Cumhuriyetinin temelini attıkları bu milli bayramımızı, tüm ülke olarak ve yurtdışında coşkuyla kutluyoruz ve dünyaya haykırıyoruz; Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Düşmanı yurdundan çıkarma adına canı pahasına binleri, yüz binleri ve nice canları feda etmiştir. Bugün de bağımsızlığımızın korunması noktasında askerimiz, polisimiz canlarını seve seve feda ediyor. Biz de canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı emanet ettiği gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve ihtiyaçları olan sosyal imkanları sağlamak için Battalgazi'de gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İlçemizi ihya ederken, gençliği ihmal edersek, ihmal ettiğimiz gençlik imar ettiğimiz bu kenti bertaraf eder düşüncesiyle hizmet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bizler gençlerimiz için varız ve yaptığımız her şey gençlerimiz için. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs bayramımızı büyük bir gururla kutluyoruz"

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919un 102.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde geleceğe hazırlanan gençlerimizin azmi, heyecanı, enerjisi ile ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara ulaştıracağımıza inancımız tamdır. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum. Bütün şehitlerimizi ve gazileri rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Harun Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Battalgazi, 19 Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Battalgazi'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika Spor


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