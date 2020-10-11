Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı - Son Dakika

Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı

11.10.2020 11:08
Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı, System.String[]

İlçede imara açılan bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturmak için yeni imar yolları açma çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi ekipleri, 10 km yeni imar yolu açılacak olan Yıldıztepe ile Orduzu bölgesini birbirine bağlayan Pınarbaşı mevkiinde ki çalışmaların 3.

İlçede imara açılan bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturmak için yeni imar yolları açma çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi ekipleri, 10 km yeni imar yolu açılacak olan Yıldıztepe ile Orduzu bölgesini birbirine bağlayan Pınarbaşı mevkiinde ki çalışmaların 3.5 kilometrelik kısmını tamamladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de yol ağını genişletmeye devam ediyor. Battalgazi Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında imar sorunu çözülen bölgelerde yeni yerleşim alanları oluşturmak için başlatılan yeni imar yolu açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşım ağını genişletecek, oluşturulması planlanan yeni yerleşim alanlarında yapılaşmanın önünü açacak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, Battalgazi'nin geleceği konumundaki Yıldıztepe ile Orduzu bölgesi birbirine bağlayan Pınarbaşı mevkiinde 10 kilometre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2020 yılının tamamlanmasına 2.5 ay gibi kısa bir süre kala yeni imar yolu açma çalışmalarında belirlenen hedefin üstüne çıkan ekipler, çalışmasını sürdürdüğü Pınarbaşı mevkiindeki 3.5 kilometrelik kısmını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Battalgazi'de hayata geçirdiği vizyonel projelerle adından söz ettiren ve ilçenin kangrenleşmiş sorunlarının başında yer alan imar konusuna neşter vuran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yıldıztepe bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, yeni imar yolu açma çalışmalarında koyulan 30 kilometrelik hedeflerinin üzerine çıktıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar olan zaman dilimi içinde hava şartlarının uygun olması halinde 50 kilometrelik imar yolu açmak istediklerini belirtti.

"2020 yılını dolu dolu geçiriyoruz"

Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılını dolu dolu geçirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Battalgazi'de büyük bir sorun haline gelen imar ile alakalı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bazı bölgelerde imar çalışmalarımızı tamamladık, bazı bölgelerde ise son aşamaya getirdik. Bu noktada Malatya Büyükşehir Belediyemizin katkıları büyük oldu. Tabi imarı sonuçlanan yerlerde zaman kaybetmeden yolların açılması çalışmasını başlattık ve çalışmalar devam ediyor. Yeni imar yolu açma çalışmalarında büyük mesafeler kat ettik. Yıldıztepe bölgesindeki çalışmalarımızda aralıksız sürüyor. Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılında 30 km üzerinde yeni imar yolu açmayı hedeflemiştik. Belirlediğimiz hedefimizin çok çok üzerine çıktık. Hava koşullarının el vermesi durumunda 50 kilometre yeni imar yolu açmayı hedefliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak, 2020 yılını imar çalışmalarında dolu dolu geçiriyoruz. Yeni yerleşke yerleri, yeni imar yolları ve arazi tapulaştırmalarından dolayı açılan yollarda sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Battalgazi'de 285 kilometre sathi kaplama çalışması yaptık. 2020 yılı içinde yeni imar yolu yapımında ilk hedefimiz sathi kaplamaları bitirmekti. Sathi kaplama çalışmalarının bakımı yapılmadığı zaman diğer çalışmalar bildiğiniz üzere boşa gidiyor. Asfaltsız yolumuz kalmayana kadar çalışmalarımız sürecek" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı
Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı
Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı

Yıldıztepe, Battalgazi, Orduzu, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de 2020 yılı hedefleri aşıldı - Son Dakika

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