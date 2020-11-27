Battalgazi'de 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı - Son Dakika

Battalgazi'de 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı
27.11.2020 12:10
Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra bu kez de Battalgazi ilçesi de 3,1 şiddetinde deprem ile sarsıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra bu kez de Battalgazi ilçesi de 3,1 şiddetinde deprem ile sarsıldı.
AFAD verilerine göre saat 11,34'te Battalgazi ilçesinde 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldi. - MALATYA
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