Battalgazi'de bayrak dağıtımı - Son Dakika
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Battalgazi'de bayrak dağıtımı

6 saat önce

İdlip şehitleri anısına AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçedeki esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Battalgazi'de bayrak dağıtımı, System.String[]

İdlip şehitleri anısına AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ilçedeki esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.


Geçtiğimiz günlerde, Suriye'nin İdlip kentinde meydana gelen hain saldırı dolayısı ile şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin anısına, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları tarafından Yeni Cami Meydanı'nda Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ülkenin bu zor günlerinde kahraman Mehmetçiklere destek olmak adına böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Bizi biz yapan milli manevi değerlerimizden biri de bayrağımızdır. Bizler, bu değerlerimize sahip çıktığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bir ülkenin geleceği, milli ve manevi değerlerini bilen gençlerin varlığıyla şekillenir. Bu milli ve manevi değerlerimizin sembolü de ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Bu ay yıldızlı bayrak bizim her şeyimizdir. Bizler gençler olarak, ülkemizin geleceğini ellerimizde taşıdığımızı unutmadan tarihimizi çok iyi şekilde öğrenerek, bilerek her daim durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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