Battalgazi'de "Birlikte başaracağız" projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Battalgazi'de "Birlikte başaracağız" projesi hayata geçiyor

10.11.2020 11:01
Battalgazi'de

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan "Birlikte Başaracağız" projesinin protokolü Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

Battalgazi'deki işsizlik oranının azaltılmasına büyük katkı sunacak 1 milyon 100 bin TL bütçeli "Birlikte Başaracağız" projesinin protokolü, Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalandı. Fırat Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda düzenlenen proje imzalama törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer katıldı. Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, işsizliği azaltacak projeye hayata geçirmenin mutluluğu yaşadıklarını belirterek, ilçenin kalkınmasına katkı sağlamak adına FKA ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarının altını çizdi.

Proje ile ilçedeki işsizlik oranı düşürülecek

Battalgazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü iştirakçiliğinde protokolü imzalanan "Birlikte Başaracağız" projesi ile Malatya'da iş açığı olan 6 farklı sektörde, 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlara eğitimler verilecek. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle, bireylere, yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırıldıktan sonra 6 farklı sektörde istihdam edilmelerini sağlanacak. İşsizliğin bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin amaçlandığı 'Birlikte Başaracağız' projesiyle, işsizliğin azaltılması, sosyal kalkınmanın hızlandırılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, toplumun çekirdeği olan aile içerisindeki düzensizliklerin azaltılmasına destek olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan dayanışma içinde olan güçlü toplum temellerini sağlamlaştırmak amaçlanmaktadır.

"Bu proje yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktı"

Battalgazi Belediyesi'nin güzel projelere imza attığını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında projesi başarılı olan ve destekleme almaya hak kazanan Battalgazi Belediye'mizin 'Birlikte Başaracağız' projesinin imza töreni için bir aradayız. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen SOGEP Projeleri Kalkınma Ajansların için de sosyal alanlara müdahale etmek ve sosyal konularda ihtiyaç duyulan alanlarda tedbirler geliştirme anlamında çok önemli. Özellikle ilimiz büyük bir şehir. Kentleşme ve göç kentimizde bazı sıkıntılara neden oluyor. Bunların en başında istihdam geliyor. Hanelerimizin gelirini arttırmak için gençlerimizin, dezavantajlı olarak tabir edilen engellileri, kadınlarımızı iş gücüne dahil edebilmek için Battalgazi Belediyemiz 'Birlikte Başaracağız' projesini tasarladı ve bizlere sundu. Bu proje yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Bakanlığımız da projeyi uygun buldu. İnşallah bu destek kapsamında Battalgazi Belediyemizin iştiraki olan MORMAŞ'ta, mobilya imalat tesisinde, gerek eski hükümlülerimiz, gerek çevrede bulunan genç işsiz kardeşlerimiz burada eğitim görecekler. Mobilya sektöründe de nitelikli iş gücüne yönelik önemli bir talep var. MORMAŞ'ta bu eğitimleri alan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde istihdam edilecek. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten de Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibi Battalgazi'de çok güzel işler yapıyor. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyeciliği de önemsiyoruz"

Battalgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2020 yılı içerisinde Fırat Kalkınma Ajansımız ile 'Birlikte Başaracağız' projemizin protokolünü imzalamak için bir aradayız. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen FKA Genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Malatya'mız başta olmak üzere diğer iller içinde ellerinden geldiğince katkılar sunmaya çalışıyorlar. SOGEP kapsamında 'Birlikte Başaracağız' projesi ile Battalgazi'mize sosyal belediyeciliğin gereği olarak özellikle bölgemizde bulunan 18-40 yaş arası işsiz ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik bu projeyi hazırladık. Ajansımızın ön değerlendirmesi ve sonrasında yapılan değerlendirmeler neticesinde projemiz kabul edildi. Özellikle bilinçli iş gücünü oluşturma noktasında gerek yerel yönetimler gerekse de ajanslar olsun, her daim birlikte ve ciddi gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bu dönemlerde sektörler özellikle ara ve nitelikli eleman bulma noktasında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bu anlamda da Belediyemize, İŞKUR'a ve ajanslarımıza çok müracaat oluyor. Müracaatlara baktığımız zaman genelde vasıfsız olmaları nedeniyle istihdam edilme konusunda çeşitli zorluk yaşıyorlar. Bizler bu proje ile bu sorun ve sıkıntıyı ortadan kaldıracağız. Battalgazi Belediyesi olarak inşallah bizler de bizim bölgedeki insanların durumlarını göz önünde bulundurarak, verilecek eğitimlerin sonunda arkadaşlarımızın yüzde 10'unu biz MORMAŞ üzerinde istihdamını gerçekleştireceğiz. Diğer kardeşlerimizin de en azından MORMAŞ'ta kazanacakları mekanik ve el becerileri ile piyasada daha güzel iş bulma imkanına kavuşmuş olacaklar. Hizmet belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliği de önemseyen bir anlayışını AK Parti belediyeleri olarak ilk gün ki aşkla yürütüyoruz. Hazreti Ömer'in ifadesiyle, 'Kenar-ı Dicle de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer'den Onu.' Bu anlayışı AK Parti yerel yönetimlerinde yerleştirdik ve yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda bir evde AŞ yoksa, çorba yoksa ve sorun sıkıntı varsa, bu sorun bizim sorunumuzdur. Bu sıkıntıları ve sorunları gidermek için büyük gayret sarf ediyoruz, gayretlerimiz devam edecek. Projemizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de Birlikte başaracağız projesi hayata geçiyor
Battalgazi'de Birlikte başaracağız projesi hayata geçiyor
Battalgazi'de Birlikte başaracağız projesi hayata geçiyor

Battalgazi, İstihdam, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de 'Birlikte başaracağız' projesi hayata geçiyor - Son Dakika


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