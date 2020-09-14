Battalgazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları yeniliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi'nin dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için gerçekleştirdiği yol yapım, bakım-onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde yaptığı kaldırım yenileme çalışmasıyla, mahalleyi modern bir görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet yolunda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün de Sarıcıoğlu mahallemizin sokaklarını güzelleştirme adına ekiplerimiz sokak yenileme çalışmamızı gerçekleştirdi. Sokağın önceki hali içler acısıydı. Eskisi ile kıyaslanmayacak kadar güzelleşmiş mahallemiz. Diğer mahallelerimizde de bu tür çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için bu şarttı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizler de onlardan daha mutlu oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek."