Battalgazi'de dezenfektan ünitesi kurulu - Son Dakika
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Battalgazi'de dezenfektan ünitesi kurulu

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından, Malatya'daki kamu binaları önünde dezenfektan ünitesi kurulduBattalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla hazırlanan dezenfektan üniteleri,...

Battalgazi'de dezenfektan ünitesi kurulu, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından, Malatya'daki kamu binaları önünde dezenfektan ünitesi kuruldu


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla hazırlanan dezenfektan üniteleri, kamu kuruluşlarının önlerine yerleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Nüfus Müdürlüğü, Malatya İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve PTT Baş Müdürlüğü başta olmak üzere talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşın kullanması için dezenfektan ünitesi kurdu ve yüz koruyucu maske teslim etti. Kurum yetkilileri, kurulan dezenfektan üniteleri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.


"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünya'da baş gösteren ve ülkemizde de Mart ayından bu yana görülmeye başlayan korona virüsü salgınına karşı Battalgazi Belediyesi olarak tedbirlerimizi üst seviyede tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda aldığımız tedbirler kapsamında Battalgazi ilçemizde dezenfekte etmediğimiz yer neredeyse kalmadı. Ekiplerimiz, şuana kadar tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları, vergi dairesi, diğer kamu kurum kuruluşlarına ait binalar, ilçede bulunan tüm aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, kasap pazarı, sebze hali, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü binası, otobüs durakları ve Noter binalarının dezenfeksiyonunu tamamladı" ifadelerini kullandı.


Yeni tip korona virüsü önleme kapsamında yaptıkları bu çalışmaları periyodik olarak devam ettirdiklerini aktaran Güder, "Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları Pazar yerlerine el dezenfektan üniteleri kurduk. Bu ünitelerden dışarıda olmak zorunda olan insanlarımız faydalanıyor. Bunları yaparken de bizden talepte bulunan kamu kurum kuruluşlarına el dezenfektan üniteleri kurduk. Kamu kuruluşlarında işleri olan vatandaşlarımızda bu hizmetimizden yararlansın. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Biz, istiyoruz ki bir vatandaşımızın canı yanmasın. Bizler iyi günde kötü günde kader birliği yapmış insanlarız. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" iye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:47 Kaynak: İHA

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