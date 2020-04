Battalgazi'de fide dikimi yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karatepe Mahallesi'nde seracılık yapan üreticilere fide desteği sağlanarak, üretim alanlarının boş kalmaması ve üretimin sürdürülebilirliği sağlanması amacıyla fide desteği verilerek dikimleri yapıldı.



Battalgazi ilçesinde kısmen atıl durumda olan, örtü altı (seracılık) ve açıkta yetiştiricilik yapan çiftçilere destek sağlanarak, verim potansiyelleri çok yüksek, salatalık ve domates fidelerinin dikimleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Yücel Yangözgül ve konu uzmanı teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, fide dikimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan korona virüs (Covid-19) küresel salgınının etkilerini yoğun olarak yaşadığımız şu günlerde; Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal faaliyetlerin sürekliliği, sürdürülebilir üretim ve birim alanda ki verim potansiyelini artırmak amacıyla çiftçilerimiz ile yoğun çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.



Macit, "Yaşanan bu zor süreçte vatandaşlarımıza evde kalıp sosyal izolasyona dikkat etmelerinin yanında çiftçi ve üreticilerimizin tarımsal üretimin devamlılığı, gıda arzının yeterliliği ve çiftçilerimizin refahı için üretime devam etmelerini belirtti. Kurum olarak üreticilerimizin her zaman yanlarında olduğunu, imkanlar dahilinde her türlü maddi ve teknik desteğin sağlandığını dile getirerek Sürdürülebilir Tarım için her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" İfadelerini kullandı. - MALATYA