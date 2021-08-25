Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, spor tesislerini inceledi - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam eden tenis kortu ve basketbol sahalarında inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, 2 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden spor tesisini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Güder, spor tesislerinin yapımını kısa süre içinde tamamlayarak, gençlerin istifadesine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Daha önce faaliyete geçirdikleri Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin aktif 1500 üyeye hizmet verdiğini aktaran Güder, "Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmına sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılan tenis kortlarını ile basketbol sahasını inceledik. Malatya ve Battalgazi'mizde bu tür sporların yapılacağı alanlara ihtiyaç vardı. Birçok branşlarda olduğu gibi bu sahalarda imkanı olmayan gençlerimize ücretsiz kurs imkanları da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Güder, ilçede amatör spor kulüplerinin yararlanacağı 2 adet sentetik sahanın yapımı tamamlayarak, kulüplerin istifadesine sunduklarını bildirdi.