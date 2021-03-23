Battalgazi'de "hizmet ve gönül buluşmaları" devam ediyor - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla düzenlenen muhtarlarla 'Hizmet ve Gönül Buluşmaları' devam ediyor. Battalgazi'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında muhtarlarla istişarede bulunan Güder, "Battalgazi'ye hizmet ve yatırımda ne vakit ne de zaman tanırız" dedi.

Battalgazi'de görev yapan 103 mahalle muhtarına yönelik düzenlenen 'Hizmet ve Gönül Buluşmaları' devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla düzenlenen toplantı kapsamında, bugüne kadar 88 mahalle muhtarı Battalgazi Belediyesi'nde ağırlandı. Battalgazi'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler vererek, onların sorun ve talepleri dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplantıda iletilen soruların acil çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi. Battalgazi Belediyesi'nin 2 yıllık faaliyetleri hakkında da muhtarlara sine vizyon eşliğinde bilgiler sunan Güder, sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulması için yapılan toplantılara önem verdiklerinin altını çizerek, daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi hep birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

12 mahalle muhtarı konuk edildi

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Küçük Mustafapaşa, Uç Bağlar, Büyük Hüseyinbey, Hacı Apdi, Küçük Hüseyinbey, Saray, Ferhadiye, Büyük Mustafapaşa, İstiklal, Paşaköşkü, Ataköy ve Aslanbey mahallerinin muhtarları konuk edildi.

"Başkanımızın yaptıkları saymakla bitmez"

Düzenlenen toplantıdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uçbağlar Mahalle Abdul Vahap Ortaç, "Battalgazi Belediye Başkanımızın gerçekleştirdiği toplantıdan dolayı muhtarlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız istişareye önem veren birisi. Bugünde daha önce istişaresini yaptığımız çalışmaları da yatırım olarak yeniden gördük. Başkanımızın en özel yönü ise bir sorunu iyileştirmektense, o soruna kökten neşter vurmasıdır. Bu çok ama çok önemli bir durumdur. Başkanımızın yaptıkları saymakla bitmez. Başkanımız ilçenin tüm sorunlarına hakim birisi zaten. Özellikle gençler için yapılan yatırımlar, ilçenin çehresini değiştirecek. Ben tekrar muhtarlarım adına başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlçemizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz"

Battalgazi'ye en güzel yatırımları götürmek için muhtarlarla istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gözümüzün nuru, topluma ışık saçan ve vatandaşlarla bizlerin arasında köprü görevi üstlenen değerli muhtarlarımız ile istişareye büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımız tüm sorunlarını muhtarlara anlatıyor ve çözülmesini istiyor. Muhtarlarımız bizin vatandaşlarımız ile aramızdaki köprü görevini görüyorlar. Her yönüyle bize bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Bizler Battalgazi'mize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı koordineli olarak yürütüyoruz. İlçemize birçok önemli yatırımı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte elimizden ne geliyorsa, hizmet etme noktasında 7 gün 24 saat demeden milletimizin hizmetkarı olacağız. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik" ifadelerini kullandı.

"Birçok önemli proje Battalgazi'de hayat buldu"

Battalgazi'de birçok önemli projenin hayat bulduğunu aktaran Güder, "Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Kuzey Kuşak yolunu önemsiyoruz. Onunla uzun zamandır uğraşıyoruz. İhalesi yapıldı ve bu yol trafik sorununa çözüm olacak. YİMPAŞ bizim kanayan bir yaramızdı. Battalgazi Belediyesi olarak çok mücadele verdik. Malatya Büyükşehir Belediye'mizin desteği şehri geliştirme noktasında, ön adım olacak bir mekan haline gelecek. Bu konuda hassasiyetlerinden ötürü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. Battalgazi'de yeni imar yolları ve yol çalışmalarımızda 150 milyonun üzerinde bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Eskimalatya'da ki vatandaşlarımız sağlık alanında mağduriyet yaşamaması için hastane yapımı için yer temini sağladık. Araç filomuzu genişlettik ve genişletmeye devam ediyoruz. TOKİ'nin Gelincik Tepesi'ne gitmesi için yoğun çaba sarf ettik. Binaların YİBO'nun yan tarafına da yapılması için girişimlerde bulunduk. Çınar Park ile alakalı da oranın tarımsal alandan çıkarılması ile alakalı çalışmalar uzun süre sürdü. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Birlikte başaracağız projemiz ile işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami'den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı'na çekmeye çalışacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile etkin bir mücadele ortaya koyarak, bölgeye örnek olduk. İlçemizde 6 bin üzerinde alanın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik, 1 milyonun üzerinde maske dağıtımı yaptık. Bu zorlu sürece rağmen ciddi hizmetleri de hayata geçirdik" dedi.

"Hizmet ve yatırımlarımızda hiçbir zaman ayrım yapmadık"

Hizmet ve yatırımlarda çevre yolu altı ve üstü diye bir ayrım yapmadıklarının altını çizen Güder, "İlçemizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız inşallah önümüzdeki aylarda başlayacak. Kentsel dönüşüm bir memleket için çok ama çok önemlidir. Derme Deresi, bizim bölgemizin prestijli yerlerinden bir tanesi. İnsanların birçok ihtiyacını karşılayabilecek bir şekle dönüştürüyoruz. Bu projenin bir etabını da çevreyolu altından geçiriyoruz. Yıldıztepe ile alakalı projemizi Cumhurbaşkanımıza sunacak aşamaya getirdik. Orda da bölgeye hitap edecek, yaklaşık 450 dönüm içerisinde çok güzel bir projeyi Battalgazi'mize kazandıracağız. Yeni makine alımları olsun, soğuk asfalt şantiyesi kurma, yeni yolların açılması gibi birçok önemli yatırım gerçekleştirdik. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. 2 adet gençlik merkezlerimizi, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve basketbol, spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz 'Yüzen Restoran' projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Eskiden Villa Kent diyordum, şimdi Beydağı Konakları diyorum. Fay hattı üzerinde olmamızdan dolayı zemin etüdü sağlam olan Beydağı'nın eteklerine yapacağımız konutlar, Malatya'nın ilerisi için çok önemli bir adım. Hayır Çarşımız olarak 40 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Katımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA