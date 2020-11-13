Battalgazi'de illere örnek olacak proje - Son Dakika

Battalgazi'de illere örnek olacak proje

13.11.2020 17:33
Battalgazi'de illere örnek olacak proje, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında 'Yıldıztepe Rekreasyon Alanı Fizibilite Projesi'nin protokolü imzalandı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında 'Yıldıztepe Rekreasyon Alanı Fizibilite Projesi'nin protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'miz için önemli bir proje çalışmasının imza törenini gerçekleştirdik. Bu proje ile Malatya'mızın ve bölgemizin değeri artacak" dedi.

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan "Yıldıztepe Rekreasyon Alanı Fizibilite" projesinin protokolü Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında imzalandı. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen proje imzalama törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. İnsanı ve tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

"Yıldıztepe rekreasyon projesi Malatya'ya değer katacak"

Battalgazi Belediyesi tarafından Yıldıztepe bölgesinde yapılması planlanan ve içerisinde ise Seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı bu vizyon proje, Fırat Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol ile fizibilite çalışması yapılacak. Malatya'nın turizm potansiyelini yükseltecek, ilçenin güzelliklerine güzellik katacak, bölgenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu, sosyokültürel hayatın gelişmesine ve göçün önüne geçilmesi amaçlanarak hazırlanan bu büyük proje, hayata geçirilmesi durumunda bölgede ilk olma özelliği de taşımasının yanı sıra, diğer illere de örnek teşkil edecek. Projeyle, Malatya'daki bütün anten vericilerinin de bir merkezde toparlanması planlanmakta.

"Çalışkan bir proje ekibi mevcut"

İmza töreni öncesi açıklamada bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "Bugün Battalgazi Belediyemiz ile birlikte ilimizin önemli bir yeri olan Yıldıztepe bölgemizin dönüşümünü sağlamak ve kentsel planlanmasını yapmak üzere 'Yıldıztepe Fizibilite Projesi' imza töreni için bir aradayız. Battalgazi Belediyemiz çok yoğun çalışıyor ve başkanımız Osman Güder'de çok güzel hizmetlere imza atıyor. Fırat Kalkınma Ajansı olarak bizde bu Belediyemizin değerli çalışmalarını desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Battalgazi Belediyemizin çok çalışkan bir proje ekibi mevcut. Belediye Başkanımız burayı dönüştürmeden önce burada mekansal ve sosyal olarak buranın değerlendirilmesi, bilimsel olarak incelenmesi için bize başvuru yaptılar. İnşallah Battalgazi Belediyemizin öncülüğünde burası önce planlanarak bizim fizibilite çalışmasında ortaya çıkan mekanlarla birlikte imar edilecek. Yıldıztepe'den tüm Malatya görülebiliyor. Gerçekten çok güzel bir bölge. İnşallah düzenlendiği zaman halkımıza çok ferah ve çok önemli sosyal ve ticari alanlar kazandırılması hedefleniyor. Fizibilite çalışmamızın Battalgazi bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Malatya ve Battalgazi'mize hayırlı olsun"

Malatya ve Battalgazi için önemli bir projenin fizibilite protokolünü imzaladıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Şehirler, şehirleri öne çıkaran projelerle yarışırlar. Bizde inşallah Malatya'mızı, Battalgazi'mizi öne çıkarmak ve bölgede tercih edilen bir il, ilçe konumuna getirme adına Yıldıztepe alanında bir dönüşüm projesini Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Bu projeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza sunmamızın ardından olurlarını alırsak, bölgenin cazibe merkezi olabilecek bir konuma taşımak için arkadaşlarımız ile çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalarımızın desteklenmesi ve fizibilite projesi noktasında Fırat Kalkınma Ajansımızdan destek talebinde bulunmuştuk. Onlarda sağ olsunlar bu projeyi incelediklerinde bölgeye gerçekten ciddi bir katkı sunacak bir proje olduğunu ifade ettiler. Bugün inşallah Battalgazi'miz için önemli bir proje çalışmasının imza törenini gerçekleştirmiş olacağız. Bu proje ile Malatya'mızın ve bölgemizin değeri artacak. Bu proje diğer illere de örnek olacak. Yıldıztepe Malatya'mıza hakim bir tepe. Bu alanda kurum ve kuruluşlara ait vericiler bulunuyor. Bu vericileri oradan kaldırıp tek bir verici çatısı altında birleştireceğiz. Projemizi hayata geçirirsek eğer başka illerden de buraları ziyaret etmeye gelecekler. Bu çalışmanın şimdiden Malatya ve Battalgazi'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin amacı bölgemize katkı sunmak"

Projenin daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanına sunulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Güder, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun Malatya ziyaretinde kendilerine 435 dönümlük alandaki bu projemizi anlatmıştık. Bu konuda kendilerinden destek istemiştik. Bakanımız projenin güzel bir proje olduğunu ve değerlendirileceğini bizlere aktardı. Projemiz ciddi bir mali yükümlülük getiriyor. İstanbul ve Çanakkale'den sonra bizde 3'ncü İl olarak seyir terası olacak bir yerimizi, Cumhurbaşkanımızın onay vermesi durumunda, inşallah vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Bu anlamda Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize de çok teşekkür ediyorum. Battalgazi'miz ve Malatya'mız için hangi projeyi kendilerinde götürdüysek, projelerimize her zaman olumlu yaklaşmışlardır. Bu hafta için Battalgazi Belediyesi olarak ikinci projemizi inşallah imzalayacağız. Hepimizin amacı bölgemize katkı sunmak" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de illere örnek olacak proje
Battalgazi'de illere örnek olacak proje
Battalgazi'de illere örnek olacak proje

Battalgazi, Yıldıztepe, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de illere örnek olacak proje - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir         
17:14
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı         
16:59
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti         
15:53
Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı         
15:45
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 17:37:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'de illere örnek olacak proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei