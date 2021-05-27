Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

27.05.2021 11:53
Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor, System.String[]

Battalgazi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili konuşan Başkan Osman Güder, "Biz bu projemizi milat projesi olarak adlandırıyoruz.

Battalgazi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili konuşan Başkan Osman Güder, "Biz bu projemizi milat projesi olarak adlandırıyoruz. Bizi eleştirenler konutlar ortaya çıktığı zaman mahcup olacaklar. " dedi.

Türkiye Ekspres Haber Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karagöz ve ekibini makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geride bıraktığı iki yılın değerlendirmesini de yaparak, projelerini anlattı. İspendere İçmeleri'nin sadece Malatya'ya değil bölgeye hitap edeceğini belirten Osman Güder, "Sağlık turizminin insanların dikkatini çektiğini ve geleneksel tıpa yöneldiğini gördük. Bizden önce bölgeyle ilgili başkanın bir çalışması vardı zaten. İspendere sadece içmece olarak kullanılıyordu; ancak diğer şifa kaynaklarının da kullanılarak, otel ve konferans salonu kısmıyla tedavi merkezinin de hizmete girmesi gerekiyordu. Hastanelerimizden de destek alarak deri hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın şifa merkezi olacak. Artık Sivas'a, Maraş'a, Pertek'e gidilmeyecek, haziran ayından itibaren Malatya misafir ağırlayacak" dedi.

Battalgazi Belediyesi'nin en önemli projelerinden birinin Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Biz bu projemizi milat projesi olarak adlandırıyoruz. Projeyi hayata geçirirken mahalledeki vatandaşların haklarının teslim edilmesi ve çevreyolunun altının prestij kazanması önceliğimizdi. Depremden sonra bu bölge hasar görünce de elimizi hızlı tuttuk. Hazırlık aşamamızda TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber çalıştık. Bizi eleştirenler konutlar ortaya çıktığı zaman mahcup olacaklar. 424 hak sahibi var ve biz 700 civarında konut yapıyoruz. Çünkü 110 dönümlük dönüşüm ile sınırlı kalmayacağız ve diğer dönüşüm adalarındaki vatandaşları buraya transfer edeceğiz. 2+1 evlerimizi 100, 3+1 evlerimizi 140 metrekareye çıkarmak için uzun görüşmeler gerçekleştirdik ve başardık" ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Güder, Şehit Fevzi Mahallesi için hazırlanan projenin beğenildiğini ve bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların kendilerine bu dönüşüm için talepte bulunduklarını da belirtti. - MALATYA

Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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