Battalgazi'de kentsel dönüşüm uygulanacağı ilk alan Şehit Fevzi Mahallesi'nde - Son Dakika

Şehit Fevzi Mahallesinde oturan vatandaşların daveti üzerine kentsel dönüşümün yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüm, bu dönemde ilçemizde dönüşümü sağlanan ilk alan olacak ama son alan olmayacak" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Şehit Fevzi Mahallesinde oturan vatandaşların davetini geri çevirmedi. Kentsel dönüşümün yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyen Başkan Güder, dönüşümün gerekli olduğunu anlattı. Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda konuşan Başkan Güder, Malatya'nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Şehit Fevzi mahallesindeki dönüşümün diğer yerlere örnek olacağının altını çizdi.

"Kentsel dönüşümle mahallemiz daha güzel olacak"

Kentsel dönüşümün Şehit Fevzi Mahallesi için gerekli olduğunu aktaran mahalle muhtarı Sami Cengil, "İnşallah kentsel dönüşüm bittikten sonra mahallemiz daha güzel olacak. Bu iş sabır isteyen bir iş. Rabbim nasip ederse kentsel dönüşüm bittikten sonra buradaki halk, kentsel dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bizzat kendileri görecekler. Ben başkanıma tekrardan bizleri kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın en gözde mahalleleri arasında olacak"

Kentsel dönüşüm ile bu bölgenin Malatya'nın en gözde yeri olacağını ifade eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Sonbaharın son günlerinde Şehit Fevzi Mahallemizdeki kardeşlerimiz ile beraberiz. Şehit Fevzi Mahallesi merkeze en yakın mahallelerden bir tanesi. Malumunuz 24 Ocak depreminin ardından Battalgazi ilçemizde 2 binin üzerinde konutumuz hasar gördü. Kentsel dönüşüm yapılacak olan Şehit Fevzi Mahallesi'nde ağır ve orta hasarlı evlerimiz vardı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in görevi devir aldığı günden bu yana bu mahalle için çok güzel projeleri vardı. Şehit Fevzi Mahallemizin hangi hizmete ihtiyacı varsa, taşın altına elini koymaktan çekinmeyen başkanımız, yaşadığımız depreminde etkisiyle daha yaşanabilir bir Şehit Fevzi Mahallesi oluşturmak için bir kentsel dönüşümü projesi sundu. Başkanımız milletin yararına olan bir dönüşümü, bu mahallede başlatmaya vesile oldu. Burada 424 bağımsız konut ve 287 tapu sahibi var. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre; 220 vatandaşımız kira yardımından yararlanmıştır. Diğer vatandaşlarımızın da boşaltması durumunda TOKİ'mizin 7-8 ay gibi bir sürede burada depreme dayanıklı 684 konutun yer alacağı 17 dönüm yeşil alanı olan, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları ile modern bir görünüme kavuşacak. Malatya'nın en gözde mahalleleri arasında olacak" dedi.

"Malatya'mızın öncelikli sorunu depremdir"

Malatya'daki bazı yapıların depreme dayanıklı olmadığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çevre yolunun altındaki bölgelerin gelişmesi noktasında neler yapabiliriz konusunda çok kafa yorduk. Vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde onlara Battalgazi Belediyesi olarak burada parsel bazlı imar planını ada bazlı imar planına çevirerek, bu bölgenin dönüşüm için vaatte bulunmuştuk. Hiç kimsenin arzu etmediği 24 Ocak'ta bir deprem yaşadık. Maalesef ilçemizin bazı bölgeleri de bu depremden etkilenmiş oldu. Türkiye'nin belki birinci sorunu, Malatya'mızın da öncelikli konusu depremdir. Malatya'da yapılan konutların çoğu 2000 yılından önceki yapılan konutlardır ve depreme dayanıklı konutlar olmadığını görüyoruz. Yapıların özellikle yapı denetimin kontrolünde yapılmadığını görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de 6 milyon konutun kentsel dönüşüm talimatlarını Bakanlarımıza ve yerel yönetimlere öneriyor. Çevre yolunun alt kısmının gelişmesi noktasında ikinci bir projemiz vardı. Derme Deresi Islah projesi. Bu projemizi gerçekleştirme adına çalışmalarımızı yapmıştık. Derme Deresi'nin ıslah çalışması tamamlandığında bu bölgenin değerine değer katacak. Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışması ve bu ıslah çalışmasının bir bütünlük arz etmesi noktasında, Malatya'nın en güzel ve en rağbetli yerlerinden bir tanesi burası olacak" ifadelerini kullandı.

"Diğer bölgedeki çalışmalara örnek olacak"

Görev süresince kentsel dönüşüme öncelik vereceğini dile getiren Başkan Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüm, ilçemizde dönüşümü sağlanan ilk alan olacak ancak son alan olmayacak. Elimizden geldiği müddetçe kentsel yenileme çalışmalarımız devam edecek. Buradaki çalışma diğer çalışmalara örnek olacak. Buradaki vatandaşlarımızın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, adımlarımızı ona göre attık ve atmaya devam edeceğiz. Bizim arzumuz şudur ki; buradaki vatandaşlarımızın üste para vermeden hak sahibi nasıl olabilirler? bunun çalışmasını vekillerimizle birlikte ilgili kurumlarla yaptık, yapıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman gayrimenkul değerlendirmeleri sonucu verilen fiyattan genel olarak memnun olduklarını gördük. Buda bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ümit ediyoruz ki buradaki vatandaşlarımız kısa sürede evlerini boşaltırlar ve yıkım gerçekleşir. TOKİ'ninde kısa sürede burada yapacakları modern ve daha yaşanabilir konutları tamamlamasıyla birlikte, vatandaşlarımızın istifadesine sunulur. Vatandaşlarımız gün geçtikçe yapılacak bu somut örnekleri gördükçe, burada hayırlı bir hizmet yaptığımızı görecekler. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MALATYA