Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor - Son Dakika

Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor

14.03.2021 10:36
Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu ve Yarımcahan Mahallelerinde toplam 15 kilometrelik asfalt çalışmalarına başladı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu ve Yarımcahan Mahallelerinde toplam 15 kilometrelik asfalt çalışmalarına başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "'Yol medeniyettir. Yol hayattır' sözünü Battalgazi'de gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Yaptığı hizmetlerle daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2021 yılı programı içerisinde yer alan Çolakoğlu ve Yarımcahan Mahallelerinde toplam 15 kilometrelik asfalt çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Talimat üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çolakoğlu Mahallesi'nde 8 kilometre, Yarımcahan Mahallesi'nde ise 7 kilometrelik kısımda yol asfaltlama çalışmaları öncesi gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yoğun şekilde sürdürülen sathi kaplama çalışmalarında sona yaklaşılırken, ekiplerin asfaltlama çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

Mahallelerinde yıllardır asfalt sıkıntısı yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Sıddık Erdilli, "Battalgazi Belediyemizin hizmetleri çok üstündür. Bahçe yollarımız ve yıllardır sıkıntısını yaşadığımız mahallemiz asfalt oluyor. Eskiden bu yolardan gitmek mümkün değildi. Araçlar çamurdan burada çıkamıyordu. Ama şimdi mahallemiz asfaltlanacak. Yollarımız çok güzel olacak. Mahalle olarak hamd olsun bir sorunumuz yok. Bu çalışmaları yapandan ve sebep olandan Allah razı olsun. Biz başkanımızdan razıyız. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü dile getiren mahalle sakini Mahmut Dağ ise, "Benim yaşım 58. Yıllardır burada yaşıyorum. Bahçem de var burada. Buralar önceden çamur içindeydi. Özellikle kışın arabalar bu yollardan geçemezdi. Bu yüzden bizde bahçemize sadece yazın gelebilirdik. Allah Osman Güder başkanımdan razı olsun" şeklinde konuştu.

"Halkımızın hizmetine her daim amadeyiz"

'Yol medeniyettir. Yol hayattır' sözünün Battalgazi'de gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2023 yılına kadar asfaltsız yolumuz kalmayacak dedik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Geçen yıl 60 kilometre yeni imar yolu açmıştık. 100 km sıcak asfalt serimi, 180 km sathi kaplama ve 250 km temel alt temel çalışmasının yansı sıra diğer yol çalışmaları birlikte 150 milyonluk dev yatırımı ilçemizle buluşturmuştuk. Bu yılda rekor kırdığımız çalışmalarımızın üzerine çıkacağız. Battalgazi'yi şanına, tarihine, kültürüne layık bir metropol ilçe konumuna getirmek için çalışmalarımı sürdüreceğiz demiştik ve öylede yapıyoruz. 'Yol medeniyettir. Yol hayattır' sözünü Battalgazi'de gerçeğe dönüştürüyoruz. Battalgazi'de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor
Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor
Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor
Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de kırsal mahallelerin asfalt sorunu çözülüyor - Son Dakika


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