Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için ilçede 2 kurban kesim yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde belirlenen kesim yerlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Kurban kesim yerlerinde ihtiyaç duyulan poşetler de yine Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Güder, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için ekiplerimiz çok yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Bayram boyunca da çalışmaya devam edecekler. Belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim yerlerimizde hazırlıklarımız tamamlandı. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurban kesim yerlerinin Orduzu Mahallesi Ekinciler Sokak ve Sarıcıoğlu Mahallesi Sahur Sokak'ta olduğu kaydedildi.