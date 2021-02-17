Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor - Son Dakika

Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor

17.02.2021 14:19
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda muhtar, tarım arazilerinin sulama sorununun çözülmesi için Şilan Deresinin boşa aktığını ve buraya acilen bir baraj yapılması gerektiğini dile getirdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda muhtar, tarım arazilerinin sulama sorununun çözülmesi için Şilan Deresinin boşa aktığını ve buraya acilen bir baraj yapılması gerektiğini dile getirdi.

Battalgazi ilçesinde yaklaşık 160 bin dönüm tarım arazisinin sulama sorununun çözümü noktasında daha öncede açıklama yapan bölge muhtarları, bugün de yörenin sulama sorununu çözeceği düşünülen Şilan Deresine giderek baraj taleplerini yinelediler. Buradaki kaynaktan çıkan suyun içme suyu içinde kullanılabileceğini ifade eden muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ'nin de bu konuda adım atarak kendilerine destek vermesini istediler.

Şilan dersinde açıklama yapan Mehmet Nuri Alan, Battalgazi bölgesinde bulunan tarımsal amaçlı mahallelerin sulama suyu problemini tamamen ortadan kaldıracak olan Şilan Barajı projesinin biran evvel planlama ihalesine teklif edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yöre halkını temsilen mahalle muhtarları ile birlikte barajın yapılacağı yerde bulunduklarını söyleyen alan, "Şilan bölgesinde bir baraj projesinin geliştirilmesi ile yapılacak olan barajın çok zaman alacağı için maliyet bedeli olmayan plan ve proje ihalesinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Battalgazi bölgesinde bulunan tarımsal amaçlı mahallelerimizin tek geçim kaynağı olan kayısı tarımının yaygınlaştırılmasının önünün açılacak olması nedeniyle bu proje çok önemli. Şilan suyu kaynak olarak da temiz bir kaynak. Bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce içme suyu olarak kullanılabilecek bir kaynaktır. Buna bağlı olarak MASKİ'nin de Şilan Barajı ile ilgili yakından ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Beypınar, Yaygın ve Yenice Göletlerinin Battalgazi'nin sulama suyunda yetersiz kalacağından dolayı yöre halkının su probleminin tek çözüm kaynağının Şilan Barajı olduğunu belirten Alan, "MASKİ'nin de bu projeye destek olarak yolun açılması, yeni kurulacak radyo frekanslı bir istasyon kurulması ile projenin başlatılmasında ve hızlandırılmasında yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan ise bölge muhtarları olarak baraj projesinin hayata geçirilmesi adına yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Gerçekten burada su kaynağımız mevcut. Buyun değerlendirilerek baraj yapılması ile bölgedeki tarım alanlarının da sulama sorunu çözülecektir" dedi.

Yaygın Mahallesi Muhtarı Nihat Karataş'ta yörenin sulama için baraj taleplerinin yetkililerce dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Barajın yapılması ile bölgedeki sulama sorununun da çözüleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarımcahan Mahallesi muhtarı Hasan Herdili ise bölgede yaklaşık 160 bin dönüm alanda sulama sorunun olduğunu ifade ederek, "Biz Karakaya Barajında moto-pompa sistemi ile sulama çekiyoruz ancak bu da elektrik fiyatlarının yüksekliği nedeniyle sıkıntı doğuruyor. Arazilerimizin yüzde 80'i boş, sadece kayısı yetiştiriliyor oda kısır bir şekilde. Ama burada gördüğümüz bu su kaynağı arazilerimizin sulanmasına yeterli olacak hatta fazla bile gelecektir" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor
Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor

Malatya, Muhtar, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor - Son Dakika


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