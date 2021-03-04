Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları - Son Dakika

Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları

04.03.2021 15:30
Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları, System.String[]

Eğitime ve öğrencilere bugüne kadar büyük destekler veren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 'Bahçeler Renklensin, Okullar Şenlensin' projesi kapsamında, Battalgazi ilçesindeki 3 okulda öğrenim gören öğrenciler için özel oyun alanları oluşturdu.

Eğitime ve öğrencilere bugüne kadar büyük destekler veren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 'Bahçeler Renklensin, Okullar Şenlensin' projesi kapsamında, Battalgazi ilçesindeki 3 okulda öğrenim gören öğrenciler için özel oyun alanları oluşturdu.

Battalgazi Belediyesi, normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler için özel bir sürpriz hazırladı. Öğrencilerin oyun dünyasının gelişimine katkı sunmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bahçeler Renklensin, Okullar Şenlensin' projesi kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, Tevfik Memnune İlkokulu ve Cengiz Topel İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin Beden eğitimi derslerinde, tenefüslerde ve tatil günlerinde rahatça oyun oynamaları için soğuk yol çizgileri ile özel oyun alanları oluşturuldu. Proje kapsamında tüm ilçe okullarında oluşturulacak özel oyun alanlarında 'Seksek, mendil kapmaca, üç taş, yağ satarım, bal satarım ve labirent' gibi geleneksel ve eğitsel oyunların yer aldığı oyun alanları oluşturularak, öğrencilerin istifadesine sundu.

Başkan Güder, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk Orta Okulu'nda öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbetler eden Kaymakam Duran ve Başkan Güder, oluşturulan özel oyun alanında öğrencilerin oyunlarına eşlik ettiler. Ardından sınıflarda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Duran ve Başkan Güder, tüm öğrencilere hijyen ve hediye seti armağan etti.

"Yavrularımız gönüllerince oyunlar oynasın"

Çocukların yüzlerinde tebessüme vesile olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malumunuz tüm dünya geneli ve Türkiye olarak bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Normalleşme sürecinde bazı illerde yüz yüze eğitimlerimiz başladı. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde evlerinde bayağı sıkılan öğrencilerimiz için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturduk. Çocuklarımız oyun oynamayı özlemiştir. Fakat pandemi tedbirlerini elden bırakmamalıyız. Hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, gönüllerince oyunlar oynasınlar. Onların yüzündeki tebessüme vesile olduk. Rabbim zihinlerini açık etsin. Bu yavrularımız bizim için çok kıymetlidir. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. İnşallah bu pandemi dönemini çabuk atlatırız ve çocuklarımızda hem öğrenimlerinden hem de oyunlarından daha fazla geri kalmazlar. Tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları
Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları
Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları
Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de öğrencilere özel oyun alanları - Son Dakika


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