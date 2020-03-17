Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak - Son Dakika

Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını söyledi.

Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını söyledi.


Battalgazi ilçesindeki 25 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinledi. Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs (Covid-19) hakkında uzmanların uyarılarını dikkate alınması gerektiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Son zamanlarda korona virüsü ile karşı karşıya kaldık. İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde Covid-19 salgınına rastlanmasının ardından Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, hükümet olarak bir takım tedbirler devreye koyuldu. Şükürler olsun ki şu an Avrupayla mukayese ettiğimizde iyi noktada olduğumuzu gördük. Belli bir zaman sarılma ve tokalaşma yapmayalım. Hijyene dikkat edelim. Şuan virüsün Dünyada etkisini azaltmaya gittiği tahmin ediliyor. Ülkemizde de inşallah bu süreci aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.


"Muhtarlarımızla sürekli istişare içinde olacağız"


Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarını belirten Başkan Güder, "Daha öncesinden de ilçe başkanlığı yapmış olmamızdan dolayı Belediye Başkanı olmadan öncede sizlerle bir araya geliyorduk, Başkanlık görevi verildikten sonrada bir araya geliyoruz. 1 Nisan 2019'da göreve geldikten sonra ilk önce tüm muhtarlarımızı belediye Başkan yardımcılarımız arasında bölelim istedik. Çünkü biz Başkan olarak her mahalleye sürekli gitmemiz mümkün olmuyor. İşlerimizi takip etmemiz ve görüşmeler yapmak için başkente gitmek sorunda kalıyoruz. Vatandaşların oluşan sorunlarıyla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Bu yükü dağıtırsak, bu yükün altından hep birlikte kalkmış oluruz. Muhtarlarımızla sürekli böyle bir araya geleceğiz. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Belediye Başkan yardımcılarımız sizlerle sürekli istişare halinde olacaklar. Sorun ve sıkıntılarını çözmek adına elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.


"Soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracağız"


Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını altını çizen Başkan Güder, "Bu yıl asfaltta farklı bir üretim yatırımı yapacağız. Soğuk satih kaplamaları müteahhit firmalarla yapıyorduk. Yapılan yolların çok uzun ömürlü olmadığını gözlemledik. İnşallah Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisimizi de kuracağız. Sıcak asfalt tesisimiz zaten eskiden vardı. Altıncı, yedinci ayda oda faaliyete geçecek. İnşallah sürekli yaşanan bu asfalt sorununu gidermiş olacağız" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]