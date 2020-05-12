Battalgazi'de taksi duraklarını dezenfekte ediyor - Son Dakika

Dünyayı tehdit eden korona virüs ile mücadele kapsamında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından ticari taksiler dezenfekte edilecek.



Taksi duraklarını dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflarla sohbet edip, sorunlarının olup olmadığını sordu. Başkan Güder'e bu ziyarette Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de eşlik etti. Taksici esnaflarına maske dağıtan Başkan Güder, taksici esnaflarının her daim yanında olduklarını dile getirdi. Halkın yoğun olarak kullandığı taksi duraklarında ve taksilerde rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapacaklarını dile getiren Başkan Güder'e, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve taksici esnafları teşekkürlerini iletti. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin yaptığı açıklamada, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Yazıhanelerimizi ve araçlarımı dezenfekte ettiler. Esnafa verdikleri destekten, Malatya'ya yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İnşallah 2 bayramı bir arada yaparız"



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Verilen bilgiler doğrultusunda belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Bildiği gibi korona virüs tedbirleri ile kapatılan berberler ve kuaförler iş yerlerini açmaya başladı. Sosyal mesafeyi koruyarak, hijyeni sağlayarak çalışmalarını yapıyorlar. Berber ve kuaförlerimizin iş yerlerini gezdik ve iş yerlerini ilaçladık. Kuaförlerimizde dezenfekte çalışmalarımız hala devam etmekte. Bugün başkanımız ile beraber taksiyi esnafımızı ve duraklarımızı gezdik. Aynı zamanda durakları ve araçları dezenfekte ediyoruz. Sonraki zamanlarda da gerek bizim belediyemiz olsun gerek büyükşehir olsun araçların dezenfeksiyonunu sağlayacağız. Amacımız, en az zayiatla bu hastalığı atlatmak. Bunun için belediyeler olarak çalışmalarımızı 7 gün 24 saat olarak devam ettiriyoruz. Özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve enfeksiyonun kaynağını kurutma açısından akşamları temizlik ve ilaçlama ekibimiz ilçedeki her alanı dezenfekte ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle, inşallah 10 gün sonra 2 bayramı birden kutlarız. Sayın başkanıma ve taksici esnafına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA