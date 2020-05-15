Battalgazi'de ürünleri çeşitlendirme çalışması başlattı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, Eskimalatya'daki Ziraat Meslek Lisesi alanında ürünleri çeşitlendirme çalışması başlattı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dünya Çiftçiler Günü'nde Eskimalatya'daki çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Başkan Güder, hem Çiftçiler Günü'nü kutladı hem de ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çiftçilere büyük destek verdiğini ifade eden Eskimalatya'daki çiftçi Mustafa Tercan, "Battalgazi belediyemizin bizlere çok katkısı var. Başkanımız her daim yanımızda oluyor. Bahçelerimizin sulanması, elektriklerimizin düzenli gelmesi için başkanımıza devamlı talebimiz var. Allah razı olsun başkanımızdan. Bizim bütün taleplerimizi karşılaması için bütün gücü ile kuvveti ile çalışıyor. Ekipman veriyorlar bizlere yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.



"Çiftçilere ekipman desteği vereceğiz"



Çiftçilere ekipman desteği vereceklerinin altını çizen Başkan Güder, "Battalgazi bölgesini değerlendirdiğimizde genelde ekili ve dikili alanların veya ziraatın yapılabileceği bir toprak sahasına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu bölgede belediye olarak Tarım il Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğümüz ile beraber buradaki bitki örtüsünü çeşitlendirmek arzusundayız. Ziraat okulunun bulunduğu alanda belediye olarak ürünleri çeşitlendirme adına arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Battalgazi denildiğinde akla ilk olarak kayısı geliyor. Kayısıda iklimsel koşullara hassas olduğu için her yıl verim alınamayabiliyor. Bu yönüyle biz istiyoruz ki, alternatif ürünler olsun. Burada çiftçimiz badem üretimine başlamış. Değişik yerlerde ceviz dikimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ile belediye iş birliği dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle çiftçilerimizin arazilerini işlerken bireysel olarak elde edemedikleri alet ve ekipmanları Battalgazi Belediyemize kazandırma adına çalışmalarımız vardı. Kırsal Kalkınmanın şuan başlamış olduğu yüzde 50 hibe destekli makine parkurunu inşallah Battalgazi belediyesi olarak makine parkuruna dahil etmek istiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları ekipmanları belirli kontroller dahilinde çiftçimizin hizmetine dahil sunacağız" dedi. - MALATYA