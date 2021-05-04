Battalgazi'de yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşası devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göztepe Mahallesi'nde yapımı süren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 5 bin 752 metrekare alana yapılıyor.

İçerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, teshin merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunacağı tesiste başarılı sporcuların yetiştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençleri önemsediklerin belirterek, "Gençlerimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz. Sizler, bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Sanal bir dünyanın hakim olduğu bir süreçte, gençlerimizi dijital dünyanın dışına çıkarılması noktasında hükümet ve yerel yönetimler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.