Son Dakika Haberleri: Battalgazi'de yayla yolları genişliyor
Son Dakika Güncel Haber

Battalgazi'de yayla yolları genişliyor

1 saat önce

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarının genişletilmesi ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Battalgazi'de yayla yolları genişliyor, System.String[]
Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarının genişletilmesi ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda yol genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yayla yollarına yönelik sürdürülen genişletme ve bakım çalışmaları kapsamında Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, yayla yollarının genişletilmesi ve bakımının yapılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, yol standartlarının daha da yükseltileceğine inandıklarını belirtiler. Uluköy, Gülümuşağı ve Yaygın mahallelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 40 km yayla yolunda genişletme ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederek, "Bu baharda yapılan yol bakım çalışmaları yapıldı, temizlendi. Bu bakımdan belediyemiz tarafından yapılan asfalt çalışmalarına ve yol bakım işlemlerinden dolayı Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle Osman Başkanıma teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bölge sakinlerinden Abuzer Özcan ise, bölgede ulaşım servisini yapak tek kişi olduğunu belirterek, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Stabilize ve asfaltın dökülmesini rica ediyoruz" dedi. Mehmet Yaman da, yolların genişletilmesinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek "Eskiden yağmur yağdığında araçlarımız ile gelip gidemiyorduk. Şu anda çok şükür yollarımız genişletildi. Allah razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
Osman Güder, Uluköy, Battalgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Battalgazi'de yayla yolları genişliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]