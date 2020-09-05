Battalgazi'de yeni imar yolu açılıyor - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında Çöşnük Mahallesi önünden Çamurlu Mahallesi'ndeki Venk Caddesi'ne yeni imar yolu açma çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşlerine bağlı ekipler, Çöşnük Mahallesi Memur-Sen TOKİ önünden Çamurlu Mahallesi Venk Caddesi'ne 3000 metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmaları yapıyor.

Bölgede inceleme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, açılan yeni imar yollarının hem bölgede yapılacak yapılaşmalar için önem arz ettiğini hem de trafik ağının genişlemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Başkan Güder, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırma adına Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarını 7 gün 24 esasına göre sürdürdüklerini ifade etti.

Güder, çalışmanın bölgede konut yapılanmasına da katkı sunacağını kaydetti.