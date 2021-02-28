Battalgazi'de yeni imar yolu açma çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Malatya'nın Battalgazi İlçesinde yeni imar yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi, kış ayı nedeniyle ara verilen Çamurlu Mahallesindeki toplam 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına yeniden başladı.

Ulaşım yatırımları kapsamında son bir buçuk yıllık zaman zarfında Battalgazi'de açtığı 60 kilometrelik yeni imar yolu çalışmaları ile vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştıran Battalgazi Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında Çamurlu Mahallesinde başlattığı ve kış ayı nedeniyle ara verdiği yeni imar yolu açma çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler, ilk olarak Çöşnük Mahallesi önünden Çamurlu Mahallesindeki Venk Caddesine açılan 3 bin metre uzunluğundaki yeni imar yolu açma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Battalgazi'nin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bu hummalı çalışmalar, hem trafik ağının genişletilmesi hem de bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için büyük önem arz ediyor.

Yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Çamurlu mahallesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

"Battalgazi'mizde yeni cazibe merkezleri oluşturuyoruz"

Battalgazi'ye yeni cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalarına yeniden başladıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " Battalgazi'miz gelişimi için gerekli olan tüm imar yollarını açma çalışmalarımız bir yıldır aralıksız devam ediyor. Yolun medeniyet olduğunu biliyoruz. Yol, alt yapının ve üst yapının gelişmesine katkıda bulunuyor. Bir yerde eğer yol yoksa alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılamıyor. Bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da yol yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu zamana kadar yollarımıza 150 milyonun üstünde bir yatırım yaptık. 60 kilometrenin üstünde yeni imar yolumuzu açtık. Özellikle Beydağı eteklerinde çalışmalarımızı başlattıktan sonra arsa ve arazi sahibi olan insanlarımız veya müteahhitlerimiz nasıl bir çalışma yapabilecekleri hususunda bizden bilgi almak istiyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak burada büyük bir emek veriyoruz. Beydağı eteklerindeki yeni imar yolumuzu açarken buradaki eğimli olan alandan çıkan taşları da vatandaşlarımızın rahat ulaşım sağlaması için yol yapımında kullanıyoruz. Konkasörlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda günlük yaklaşık bin ton civarında taşı öğütüp mıcır haline getiriyoruz. Çalışmalar başladığı günden bu yana yüz bin ton civarında yollarımızda kullanacağımız mıcır elde ettik. Kış döneminden dolayı kısa bir ara vermiştik. Bugün yeniden çalışmalarımıza başladık. Yeni imar yolu açmadaki hedefimiz, geçen yılın üzerine çıkmak. Biz, aşılmayacak dağları, ulaşılamayacak yerlere yollarımızı yapmaya karar vermiştik. Bu yolları açtıktan sonra özellikle inşasında yatay mimariyi koruyup, bu bölgeleri Battalgazi'mizin yeni cazibe merkezi olması için imar planımızı hazırlamış olacağız" dedi. - MALATYA