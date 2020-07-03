Battalgazi'de yollara rekor yatırım - Son Dakika

Battalgazi'de yollara rekor yatırım

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 15 ayda 23 kilometrelik yeni imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, 3 noktada açılan yeni yollarda da çalışmaları sürdürüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 15 ayda 23 kilometrelik yeni imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, 3 noktada açılan yeni yollarda da çalışmaları sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in göreve gelmesiyle birlikte imar planlamalarını öncelikli olarak gündemine alan Battalgazi Belediyesi, aynı zamanda yeni imar yollarını da açarak Battalgazi'nin yaşam kalitesine değer katıyor. İlçenin gelişmesi, ferahı ve huzuru için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, imar ile ilgili konularda da yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. İlçenin belli bir imar dahilinde gelişmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları doğrultusunda yeni yollar da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Medeniyetin göstergesi olarak tabir edilen yollar da daha modern hale getiriliyor.


Başkan Güder: "Ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz"


'Yol Medeniyettir' düsturuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçede son 1 ay içerisinde 8 km imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştirildiği belirtilirken, 31 Mart yerel seçimlerinden bu zamana kadar ise 23 Km'lik yol çalışması yapıldı. İlçenin farklı noktalarında ilk olarak alt yapı çalışmaları yapılırken, daha sonra gerekli stabilize ve asfaltlama işlemi gerçekleştiriliyor. Geride kalan 15 ay içerisinde rekor derecede yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Osman Güder, "Pandemi ve depreme rağmen hizmetlerimizi aksatmamak için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu yeni imar yolları ve yol açma çalışmalarına 5 milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdi" dedi.


"Açılan yollar vatandaşın hizmetine sunuldu"


Havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade eden Güder, şunları söyledi:


"2020 yılı içerisinde, Hanımınçiftliği Mahallesinde 2 bin metre, Çöşnük Mahallesinde bin metre, Orduzu Mahallesinde 3 bin metre ve Çamurlu Mahallesinde ise 200 metre olmak üzere toplam 6 bin 200 metre imar yolu açıldı. Hisartepe'de 300, Yaygın'da bin, Uluköy'de bin 400 ve Gülümuşağı Mahallesi'nde ise bin 100 metre olmak üzere toplam 2 bin 800 metre de yol açma çalışması yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar sonrası 2020 yılında Battalgazi ilçe sınırlarında 10 bin metre yol yeni yol açıldı"


"2020'de 20 bin metrelik imar yolunu hizmete açmayı planlıyoruz"


Yeni imar yolları için de çalışmaların sürdüğünü bilgisini veren Güder, "Son olarak Çöşnük Mahallesinde Ulupınar ve Memur-Sen TOKİ alt kısmında 1 Km'lik, Orduzu Bahçebaşı'nda 3 Km'lik ve Çamurlu Mahallesi'nde 300 metre olmak 4 bin 300 metre yeni yolu da Temmuz ayında vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Daha yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak adına çalışmaların süreceğini dile getiren Güder, "2020 yılı sonuna kadar en az 20 bin metrelik imar yolunu daha hizmete açmayı planlıyoruz. Yollar öncelikle alt yapı çalışmasının yapılacağı düzeye getirilerek alt yapı çalışmasında tamamlanmasının ardından asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirilecek" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de yollara rekor yatırım - Son Dakika

Son Dakika

16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:40 Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 23:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'de yollara rekor yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]