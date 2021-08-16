Üye Girişi
Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu - Son Dakika

Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu

16.08.2021 12:59
Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu, System.String[]

24 Ocak depreminde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu ve Çolaklı mahallelerinde inşası tamamlanan 28 adet köy evleri ile Gelincik Tepesi'nde yapılan 1.

24 Ocak depreminde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu ve Çolaklı mahallelerinde inşası tamamlanan 28 adet köy evleri ile Gelincik Tepesi'nde yapılan 1.etap 38 konut ve 3.etap 15 konutun anahtar teslimi için kura töreni düzenlendi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu mahallesinde inşası tamamlanan 20 adet ahırlı toplam 26 köy evi, Çolaklı mahallesi 2 adet köy evi ve Gelincik Tepesi'nde yapılan 1.etap 38 konut ve 3.etap 15 konut teslimi için Gelincik Tepesi'nde kura töreni düzenlendi. Düzenlenen kura çekimi ile konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremin ardından evsiz kalan ve kuraların çekilmesi ile tekrar ev sahibi olan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Düzenlenen kura çekimi törenine; Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

"Yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha değerli"

Deprem konutlarının yapımında Battalgazi Belediyesi olarak büyük gayretler ortaya koyduklarını ve sonrasındaki sürecin ise en yakın takipçisi olduklarına hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kura çekiminin hayırlı olmasını ve vatandaşlarımızın konutlarında sıkıntısız bir hayat sürmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gelincik tepesini tercih etme sebebini daha önce açıklamıştık. Gelincik Tepesi'ni tercih etmemizin en büyük nedeni; fiziki ve jeolojik olarak zemin etüdünün sağlam olmasıdır. Burada sadece 1'nci etap yerinde 650 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. Burada ciddi bir emek harcandı. İnşallah burada kısa sürede eğitim alanlarının temeli atılacak. İbadet alanları ile sosyal tesisleriyle inşallah burası Malatya'nın en güzel yerleşkelerinden bir tanesi olacak. İlk günden itibaren Battalgazi'de yapılan deprem konutlarının Gelincik Tepesi'nde olmasını talep ettik. Depremzede ailelerin mağdur olmaması için 24 Ocak'tan bu yana Battalgazi Belediyesi olarak sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugün Battalgazi'deki depremzede ailelerin yüzleri gülüyor. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha değerli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Battalgazi'ye güzel bir alt merkez kazandırılmış"

Battalgazi'ye güzel bir alt merkez kazandırıldığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "24 Ocak depreminin üzerinden epey bir zaman geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını vermişti. Fakat Gelincik Tepesi'ndeki zemin etüdünün kayalık olması ve hak sahiplerinin belirlenmesi süreci uzun sürdüğü için nasip bugüneymiş. Gelincik Tepesi, güzel bir kompleks olmuş. Sosyal tesisleriyle, çocuk alanlarıyla tatil köyünü andıran bir havası var. Battalgazi'ye güzel bir alt merkez kazandırılmış. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızın işlerini çok iyi bir şekilde takip etmeleri ile Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bu evlerden oturan kardeşlerimiz inşallah huzur içinde otururlar. Rabbim böyle afetler bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke sınırları içerisinde hiç kimse sahipsiz kaldığını düşünmesin"

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahsın ve Valimiz adına tebrik ediyorum, saygıyla selamlıyorum. 2 yıl önce Malatya olarak bir deprem yaşadık. O günden bugüne yaraların sarılma işlemleri devam ediyor. Kalıcı konutların teslimiyle beraber bu süreç bitmiş tamamlanmış olacak. Süreci yakından takip eden bir bürokrat olarak şunu söyleyeyim; deprem ve koronavirüs sürecini aynı anda yaşamamıza rağmen, konutların teslimatında herhangi bir gecikme yaşanmadı. O süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmeye çalıştık. ' Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demek. Hiç kimse bu ülke sınırları içerisinde sahipsiz kaldığı, kimse tarafından kabul edilmediği ve dışlandığı gibi bir duyguya kapılmasın. Devlet bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor ve sahip çıkıyor. Sadece burada değil. Bartın'da, Kastamonu'da, Sinop'ta, Muğla'da, Denizli'de, Isparta'da, Antalya'da, Adana illerinde vatandaşların yanında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." - MALATYA

Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu
Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu
Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu

Battalgazi, Malatya, Deprem, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı 13:06 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu 13:04 Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu Asansör kamerasına yansıyan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı 12:47 Asansör kamerasına yansıyan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı
Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi 12:37 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin 12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi

Son Dakika Haberleri
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:05 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
13:03 Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
12:36 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
12:11 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak         
13:04
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 13:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement