Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor - Son Dakika

Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor

29.04.2021 13:55
Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'nin gençlik ve spor yatırımları kapsamında Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden basketbol sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'nin gençlik ve spor yatırımları kapsamında Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden basketbol sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla büyük takdir toplamayı başaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte Mart ayında yapımına başlanılan Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde yapılacak olan Basketbol sahasında incelemelerde bulundu. Gençlik ve spor yatırımları kapsamında milyonluk yatırımlarının startını veren Başkan Güder, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Basketbol sahası çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Güder, "Gençlerimize verdiğimiz sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Gençlerimiz bizim için çok önemlidir"

Sporla sağlıklı gençler yetiştirmek için Battalgazi'nin dört bir yanına spor tesisleri kazandırdıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Göreve gelmeden önce hizmette bazı önceliklerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de gençlerimiz için yapacağımız hizmet ve yatırımlardı. Göreve gelir gelmez gençlerimiz için çok kapsamlı çalışmalarımızı başlattık. Battalgazi'mizdeki vatandaşlarımıza ve gençlerimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Hanımınçiftliği mahallemize kazandırdığımız Basketbol sahasını alanında incelemelerde bulunuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına hayata geçirdiğimiz spor tesislerimizi, en kısa sürede gençlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Belediyemizi bünyesinde bu yıl içerisinde Gençlik Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Gençlerimiz için hangi verimli çalışmaları yapabileceğimizin istişaresini gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin de katkıları ile İnderesi bölgesindeki hayata geçireceğimiz gençlik kampının inşallah ihalesi yaparak, gençliğimizin hizmetine sunulacak. Yine bölgemizde gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Battalgazi'mizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Onların emrine her daim amadeyiz. 2022 ve 2023 yılında da var olan hizmetlerimizin üzerlerine yenilerini ekleyerek, Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor
Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor
Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor

Osman Güder, Battalgazi, basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Battalgazi'deki gençlik yatırımları sürüyor - Son Dakika Spor


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