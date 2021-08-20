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Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not - Son Dakika

Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not

20.08.2021 12:23
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not, System.String[]

Malatya'da aktif olarak faaliyet gösteren 17 sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede kazandırılan bazı yatırımları ve yapımı devam eden diğer proje alanlarını gezdi.

Malatya'da aktif olarak faaliyet gösteren 17 sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede kazandırılan bazı yatırımları ve yapımı devam eden diğer proje alanlarını gezdi.

Malatya'da aktif olarak faaliyet gösteren 17 farklı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak türkülere konu olmuş ve çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak olan Derme Deresi Projesi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönüm alanı gezen STK temsilcileri, 9 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Rulo Çim Tesisleri, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezdi.

STK'lardan Başkan Güder'e hizmet övgüsü

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte sivil toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile İspendere Şifalı İçmelerinde bir araya geldi. STK temsilcilerine ve üyelerine, hayata geçen tüm yatırımlar ve sosyal projeler hakkında geniş kapsamlı bilgiler aktaran Başkan Güder, Battalgazi'ye en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak boyunlarının borcu olduğunu belirtti. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Battalgazi'nin 103 mahallesine de eşit şekilde hizmet ve yatırım gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e övgüler yağdırarak, teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e övgüler yağdıran Malatya Alperen Ocağı İl Başkanı Yalçın Arıcak, "Bugün Battalgazi Belediyemizin hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Osman Güder başkanımız çok güzel hizmetlere imza atmış. Bu hizmetler Battalgazi'miz için gerçekten çok değerli. Battalgazi'miz her geçen gün daha güzelleşiyor. Battalgazi'nin bir merkez ilçe havasından çıkıp, adeta bir il edasında yaptığı hizmetleri takdire şayan görüyorum. Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcileri de benimle aynı fikirdedir" dedi.

Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise "Başkanımızın daveti üzerine Battalgazi'mizdeki yapılan faaliyetleri ve çalışmaları yerinde gördük. Çok beğendim. Çok güzel çalışmalara imza atılmış. Özellikle Derme Deresi Projesine bayıldım. Hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan yatırımlar var. Planlanan yatırımlarda hayata geçerse eğer Battalgazi'mize ve Malatya'mıza çok faydası olur. Beni çok etkileyen çalışmalara imza atılmış. Yapılan yatırım ve hizmetlerle Battalgazi'mizin hak ettiği değere kavuşuyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Battalgazi için gece gündüz sahadayız"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de "Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. Battalgazi'de tarih var, medeniyet var, kültür var. Siz bunlara sahip çıktığınız zaman o ilçe şahlanır. O şahlanışı yapmak için verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, o sorunun çözümü için gece gündüz sahadayız. Amacımız, Battalgazi'ye eserler bırakmak. Bizler bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar sadece bir belediye başkanının emeğiyle yapılacak çalışmalar değil. Bu konuda bizlere her daim katkıları olanlara teşekkürü borç biliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not

Sivil Toplum Kuruluşları, Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'deki hizmet ve yatırımlara STK'lardan tam not - Son Dakika


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