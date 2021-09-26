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Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar - Son Dakika

Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar

26.09.2021 12:12
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar, System.String[]

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, oda üyeleri birlikte 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından geride kalan 2.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, oda üyeleri birlikte 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içerisinde medeniyetin kalbi Battalgazi'de hayata geçirilen proje alanlarını gezerek, bu hizmet ve yatırımların baş mimarı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet ve yatırım gezileri devam ediyor. Aralıksız olarak 4 aydır devam eden gezi turu kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve oda üyeleri, Battalgazi'deki yatırımları üstü açık tur otobüsüyle yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi turuna katılan Oda Başkanı Toptaş ve üyeler, ilçedeki yatırımlara hayran kaldı. Bu hizmet ve yatırımların baş mimarı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e özel olarak teşekkürlerini ileten Oda Başkanı Toptaş, Battalgazi'de yaşayan vatandaşların çok şanslı olduğuna dikkat çekti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de gezi sonunda katılımcılar ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Kuaförlerden Başkan Güder'e övgüler

Battalgazi'deki vizyon projeleri yerinde görmenin çok farklı olduğunun altını çizen Selma Alakaş isimli kuaför, "Öncelikle Battalgazi Belediyesine ve bu gezinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız Osman Güder'e ise bu yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Her şey çok güzeldi. Birbirinden kıymetli bu yatırımları yerinde görmek lazım, dışarıdan duymakla olmazdı. Özellikle İspendere Şifalı İçmeleri çok güzeldi. İnşallah buraya çokta geleceğim" derken, Saim Abaygil isimli kuaför ise, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, ilçede güzel çalışmalar yapmış. Battalgazi'nin çehresi değişmiş. Yeşilçam Sosyal Tesisleri muazzam olmuş. Battalgazi şehir merkezini kapsayan bir alandır. Yapılan tüm yatırımlarda en ince detaylara kadar dikkat edilmiş. Şehit Fevzi Mahallesindeki dönüşüm çalışmasını ise takdire şayan buluyorum. Başkanımıza ve ekibine kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Battalgazi'nin çehresi her geçen değişiyor"

Düzenlenen gezi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, "Yaşadığımız deprem ve 2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bir araya gelemedik. Ahilik haftasında bir etkinlik yaparak başkanımızı davet etmeyi düşündük. Fakat başkanımız bize jest yaptı ve o bizi davet etti. Tüm katılımcılarımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Battalgazi gerçekten eski Battalgazi değil artık. Battalgazi'nin her geçen gün çehresi değişiyor. Güzel yatırımlar ve projeler kazandırılıyor. Başkanımızın ve ekibinin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Bu ilçeyi sahipleri ile birlikte yönetiyoruz"

Battalgazi'nin sorunlarını iyi bildikleri ve yatırımlarını istişare kültürüne üzerine yaptıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Şunu ifade etmiştik; bir yer ancak oranın sahipleri ile beraber yönetilir. Bir yerin sahiplerinin düşünceleri, yöneticiler için her zaman önemlidir. Yöneticilerin kulak vermesi gereken bir söz bence. 'Akıllı insan, başkasının da aklını kullanıp yol yürüyen insandır. 'Biz yöneticilerde böyle olmalıyız. Göreve geldiğimiz bu yana zor bir süreci hep beraber yaşadık. Deprem, pandemi, ekonomik darbeler gibi süreci yaşadık. Bu süreç bizleri de ciddi anlamda etkiledi ama bizler hizmetlerimizde dur durak bilmedik. Hizmetlerimizi istişare kültürü ile gerçekleştirdik. Battalgazi'mizin sorunları biliyoruz ve dersimize iyi çalıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilecek yatırımları ilçemiz ile buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla ilçemizdeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdık. Bizler ne kadar anlatırsak anlatalım, gezip görmek daha kalıcı oluyor. Bence en reklam, insanlarımızın bizzat görmesidir. Pandemi sürecinde esnaflarımızın her daim yanında olduk ve 8 binden fazla alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik. 2.5 yıllık zaman zarfı içinde 62 bin ailemize yardımda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki; sizlerin de bizlere vereceği bir karne olsun. Bizlere oy veren insanların yüzlerini ağartmak istiyoruz ve Allah'ın rızasını kazanalım istiyoruz. Bugün ki gezimize iştirak ettiğiniz ve çok teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar

Osman Güder, Malatya, Pandemi, Kuaför, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar - Son Dakika


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