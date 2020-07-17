Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika

Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ile AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları tarafından '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ile AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları tarafından '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi


Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Battalgazi Belediyesi ve AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları işbirliğinde '15 Temmuz' konulu ödüllü resim yarışması düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan yarışmaya katılan 7-16 yaş gurubu katılımcıların, o karanlık geceyi anlatan eserleri sergilenirken, resimlerde kahramanlık ve milli direniş konu edildi.


Yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye hediyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin katılımları ile düzenlenen törende takdim edildi.


Yarışmada birinci olan Ayşegül Sıla Aydoğan'a bisiklet, ikinci olan Kerem Aydemir'e tablet, üçüncü olan Tarık Keskin'e ise kol saati hediye edildi.


Programda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 15 Temmuz darbe gecesini her platformda dile getireceklerini dile getirerek "Bugün bir resim yarışması olur, yarın park ismi veya bir sokağa verilen isimle olur. Her yıl bu etkinliği düzenleyerek, Türkiye'nin İstiklaline ve İstikbaline kast edilen darbe girişimini unutturmama adına her türlü etkinliği yapacağız. Etkinliği düzenleyen Battalgazi Belediyemizin Kültürü Müdürü Mercan Sarı ile birlikte AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları başkanı Harun Erdem'e teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimize bugün burada ödüllendireceğiz" dedi.


"15 Temmuz ülkeyi parçalamaya yönelik darbe girişimiydi"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, tüm darbelerin alçakça girişimler olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz bu alçakça girişimlerin belki en alçağı sayılabilecek bir darbedir. Başları dışarıda olup, uşakları içeride olan ve ülkeyi parçalamaya yönelik bir darbe girişimiydi" ifadelerine yer verdi.


Darbe girişimini her yıl lanetleme adına bir dizi programlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Güder, "Battalgazi Gençlik Kollarımız ile 7-16 yaş grubu çocuklarımıza ne tür bir eylemde bulunduklarını ve onların beyinlerine nakşetme adına birlikte bir resim yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tüm yapılan resimleri jürimiz tek tek inceledi. Hepsi takdir toplayan çalışmalar olmuş. Ancak içlerinden 3 tanesini seçmemiz gerekiyordu. Bu yarışmaya katılan tüm katılımcılara da teselli armağanları verildi. İlk 3 sırayı alarak başarı gösteren arkadaşlarımıza da ödüllerini takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.


Hediye takdimlerinin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dereceye giren yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - MALATYA

Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
19:49
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'den 15 Temmuz konulu resim yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]