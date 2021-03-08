Malatya'da, "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" ve "Canımız Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Malatya'dan da tepki geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentte bazı noktalardaki LED ekranlı araçlarda "Love Erdoğan" ve "Canımız Erdoğan" görseline yer verildi.

Başkan Osman Güder, "Stop Erdoğan" diyenlere karşı Cumhurbaşkanı'nın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye davasında, mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, hakikati savunma mücadelesinde her zaman Erdoğan'ın yanında olduklarını aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yükselişini kaldıramayanlar, hadlerini aşmakta sınır tanımıyorlar. Çeşitli hileler ile ülkemizin yükselişine dur demeye çalışanlar, 15 Temmuz'da ağızlarının payını almışlardır. Bölgesinde önemli bir faktör olan ve bölge üzerinde hesap yapanların hesabını bozan Türkiye'ye saldırılar devam ediyor. Son olarak Amerika'da, Cumhurbaşkanımıza karşı başlatılan karalama kampanyası da bu kirli oyunların bir tezahürüdür. Ancak milletimiz her şeyin farkındadır. Yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren ülkemizin liderine her zaman olduğu gibi bugünde sahip çıkmaktadır. Şunu unutmasınlar ki; bu kutlu yürüyüşümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam edecektir."

Güder, memleket sevdalısı Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.