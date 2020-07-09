Battalgazi Devlet Hastanesi 2021'de hizmet verecek - Son Dakika

Malatya merkez ilçe Battalgazi'de eski Devlet Hastanesi yerinde yapımı devam eden 300 yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son günlerde hastanenin girişi için ortaya atılan iddiaların da asılsız olduğuna vurgu yaptı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski devlet hastanesi yerinde yapımı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, daha sonra hastane caddesinde ki esnafları tek tek ziyaret etti. Esnafların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, vatandaşlarla da bir araya gelerek uzun uzun sohbet etmeyi ihmal etmedi. Esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Güder, son günlerde kamuoyunda konuşulan konuya da açıklık getirdi. Yapımı devam eden hastaneye bir girişin verilmeyeceği ve etrafının duvarla örüleceği gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Güder, hastanenin kısa sürede tamamlanarak bölge halkına hizmet vereceğinin de altını çizdi.



"Kaba işlerde yüzde 70 seviyelerine vardık"



Battalgazi Devlet Hastanesi'nde kaba işlerin yüzde 70 oranda tamamlandığını belirten Hastane Mimarı Hamza Keser, "Battalgazi Hastanesi inşaatında çalışmalarımız gece gündüz devam etmekte. Her zaman olduğu gibi Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, yapımı devam eden hastanede yine bir incelemede bulundu. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu bilgileri paylaşmak isterim. Hastanemizin kaba işlerinde yüzde 70 seviyelerine varmış bulunmaktayız. A ve B blokları olmak üzere 2 bloktan oluşmakta hastanemiz. B-Blokta yüzde 95 seviyelerindeyiz. A-Blokta ise çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine bunla birlikte elektrik ve mekanik işlerimize de başladık. Ondada yine genel ilerlememiz sürmekte. İnşallah 1 yıl içerisinde bu hastanemizi Malatya'mıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



"Çalışmaları yakından takip ediyoruz"



Battalgazi Devlet Hastanesi'nde devam eden çalışmaları Battalgazi Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'mızın belki tarihi ile özdeşleşmiş olan Malatya Devlet Hastanesi 1960'lı yıllarda yapılarak, vatandaşımızın hizmetine sunulmuştu. Gelinen noktada eski Devlet Hastanesinin Malatya'nın ihtiyaçlarına cevap vermediği ve daha modern beş yıldızlı otel niteliğinde bir hastanemizin Malatya'ya kazandırılması gündemdeydi. Bildiğiniz üzere Şeker Fabrikasının bulunduğu alanda hastalarımızın rahatça tedavi görebildiği 800 yataklı yeni bir hastanemiz hizmete sunuldu. Bu hastanenin yapılmasıyla birlikte ilçemiz sınırlarında bulunan Eski Devlet Hastanesi yıkıldı. Bizde Battalgazi bölgesindeki vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede bir hastanenin bölgemizde olması gerektiğini ve buna ihtiyaç olduğunu o zaman Sağlık Bakanlığımıza iletmiştik. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde dönemin Battalgazi Belediye Başkanı ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Selahattin Gürkan ve Milletvekillerimizin desteği ile yıkılan eski hastanemizin yerine yeni bir hastane inşa edilmesine karar verilmişti. Yapımının gecikmesinin nedeni sürekli yatak sayısının artmasından kaynaklanıyor. En başta 100-150 yataklı bir hastane derken, son olarak 300 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapımına karar verilmişti. Seçim döneminde temel atma törenine sayın bakanımızı buraya davet etmiştik. Hatırlarsanız temeli atıldıktan sonra bazı kesimler alaycı bir şekilde göstermelik temel atıp bırakıldığını dile getirmişti. Müteahhit firma ile o dönem yapılan görüşmelerde 2 yılda devlet hastanesinin burada faaliyete geçirilmesi hedeflenmişti. Aslında 36 ayda tamamlayacaklardı ama bugün inşaat alanını gezdiğimizde büyük oranda kaba işlerinin bittiğinin ve ince işlere başlandığını gördük. Kalan ince işlerinde kısa sürede bitirilerek bu hastanenin açılışını yapmış olacağız. Battalgazi'miz için çok önemi bir yer. Yerel yöneticiler olarak bizler ve vekillerimizde konuyu yakından takip ediyoruz. Gelinen noktalarla ilgili arkadaşlardan sürekli bilgiler alıyoruz. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşatmadan inşaatın biran önce bitirilmesi ve milletimizin hizmetine sunulması noktasında hepimiz takipçisiyiz" şeklinde konuştu.



"İddialar asılsızdır, hastane caddesinde 2 giriş olacak"



Yapımı devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi'nin Hastane Caddesi bölümüne bakan alanda hem yaya hem de araç girişlerinin olacağını ve kapatılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Başkan Güder, sözlerini şöyle devam ettirdi:



"İlçemizdeki her caddemizin olduğu gibi Hastane Caddemiz de bizim için önemli bir caddedir. Son zamanlarda bazı asılsız dedikodular kulağımıza geliyor. Hastane caddesinin bulunduğu yerde yeni yapılan hastaneye bir girişin verilmeyeceği ve etrafının duvarla örüleceği gibi söylentiler çıkmış. Bu söylentiler tamamen asılsızdır. Mahalle başkanımız ve ilçe yönetimindeki arkadaşlarımız beni arayarak, ortaya atılan iddialar hakkında beni bilgilendirdi. Milletvekillerimiz ve Sağlık İl Müdürümüz ile konu hakkında bir görüşmede yaptık. Hastane Caddesine giriş çıkışların kapalı olmaması gerektiği hususundaki düşüncemizi kendilerine beyan ederek, gerekli yerlerle görüşmelerimi gerçekleştirdik. Mahalle Başkanımız, Muhtarımız ve esnaflarımızla buraya gelerek yerinde incelemeler yaptık. Yapmış olduğumuz incelemeler sonunda Hastaneye bakan giriş kapılarının kapalı olmadığını, hem araç hem de yaya girişlerinin yapılabileceğini gördük. Görevli arkadaşlarımız hatta Hastane Caddemizde 2 tane girişin olduğunu da bize söylediler. Etrafındaki duvarlar biraz yüksek görünebilir ama hastaneler korunaklı alanlarda inşa edilmeli. Hastanemize dıştan baktığımızda sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi yatay mimariye uygun olarak yapıldığını görüyoruz. Rabbim hastalarımıza sağlıklı bir tedavi almayı nasip etsin. Bu noktada inşaatı üstlenen firmamıza da teşekkür ediyorum. 60 bin metre karelik bir alanı 2 yıl gibi kısa sürede inşallah inşa ederek, vatandaşımızın istifadesine sunmuş olacağız. Hastanemiz bölgemizde ihtiyaçları karşılayacak ölçektedir. İfade ettiğimiz gibi söylentilere değil, yetkili ağızların açıklamalarına bakılmalı." - MALATYA