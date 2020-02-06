Battalgazi ilçesi muhtarları Beypınar Barajı için DSİ'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi ilçesi muhtarları Beypınar Barajı için DSİ'de - Son Dakika

Battalgazi ilçesi muhtarları Beypınar Barajı için DSİ'de

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan 15 mahalle muhtarı, sulama sorununu çözecek Beypınar barajı ve Yenice Göletinin son durumunu öğretmek için DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Battalgazi ilçesi muhtarları Beypınar Barajı için DSİ'de, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan 15 mahalle muhtarı, sulama sorununu çözecek Beypınar barajı ve Yenice Göletinin son durumunu öğretmek için DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Battalgazi ilçesinde bulunan Hacı Yusuflar, Bağtepe, Göller, Bulgurlu, Karaköy, Çolaklı, Yeniköy, Yenice, Tokluca, Çiftlik, Fırıncı, Üzümlü, Beydağı, Elmalı ve Karakaş Mahallesi muhtarları Devlet Su İşleri Elazığ Bölge Müdürü Hacı Akgül'ü makamında ziyaret ederek bölgeye yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Çıkışta ziyaret ile ilgili muhtarlar adına konuşan Mehmet Nuri Alan, bölge müdürü Hacı Akgül ile Yenice göleti ve Beypınar Barajının son durumu hakkında konuştuklarını söyledi. Yenice Göletinin yatırım programına alındığını ve ödenek beklediğini belirten Alan, Beypınar Barajı için ise su ölçümlerinin sürdüğünü söyledi.


Beypınar projesinin 2021 yılı yatırım programına alınmasını beklediklerini ifade eden Alan, "Bölge müdürümüz ile yaptığımız görüşme oldukça verimli geçti. Beypınar Barajı konusunda gerek zemin gerek se etüt ve fizibilite çalışmalarının yapıldığını söyledi. Baraj yapılmasına bir engel yok, şuan suyun miktarı ölçülüyor. Bu proje ile Yaygın ve Yenice göletleri ile sulanamayan yerler de sulanmış olacak" dedi.


Yenice Göleti içinde ödeneğin biran önce çıkmasını beklediklerini beliren Alan, "Yenice Göleti ve Beypınar Barajı faaliyete geçerse Yaygın göleti ile birlikte bölgedeki 25 mahallenin tarımsal alanlarının sulama sorununu çözecek. Yenice Göletinin tamamlanması ile Yaygın Göleti ile birlikte toplamda 7 bin 800 hektar alan sulanabilecek. Konuyu yöre halkı olarak yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Elazığ, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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