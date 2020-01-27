Battalgazi ilçesinde de depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Malatya'da Doğanyol ve Pütürge ilçelerinin yanı sıra Battalgazi ilçesinde de çok sayıda evde ağır hasar oluştu. Bölgeyi ziyaret eden yetkililer, depremin yaralarının kısa sürede sarılacağını ifade ederek vatandaşların sorunlarını dinlediler.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Malatya'da Battalgazi ilçesinde de evlerde hasarlar oluştu. Bölgede depremzede vatandaşları ziyaret eden siyasiler, yaraların kısa sürede sarılacağını söylediler.



1 evin yıkıldığı ve yüzün üzerinde evin ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam burada inceleme yaptılar.



İspendere, Bulutlu, Hisartepe, Pelitli, Alhanuşağı, Düzyol, Kapıkaya ve Eskimalatya'da hasar gören evleri tek tek Milletvekili Tüfenkci ve beraberindekiler, bölge halkının sorunlarını dinlediler. Yaşanan depremin ardından yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan tüm yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Elazığ'da yaşanan deprem bilindiği üzere en fazla ilimizi etkiledi. Yaşanan deprem sonrası ilçemizdeki bazı vatandaşlarımızın evinde hasarlar meydana gelmiş durumda. Bizde bu hasarları yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Milletvekilimiz, Kaymakamımız ve ilçe başkanımız ile birlikte evleri hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem sonrası Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremde en fazla hasar gören iki ilçe Pütürge ve Doğanyol'u ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanımız, oluşan sıkıntıların biran önce çözülmesi için gerekli talimatı Bakanlarımıza verdi. Yaşanan sıkıntılar inşallah hallolacak. El birliği ile yaralar kısa sürede sarılacak. Bizim birlik içinde olmamız gerek. Birlik ve beraberlik içinde bu olayı da atlatacağız" dedi. - MALATYA