Battalgazi ilçesinde hasar tespitleri sürüyor - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de çok sayıda ev ağır hasar gördü. AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır'da bölgede inceleme yaparak, yaraların en kısa sürede sarılacağını söylediler.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte ilçede depremden hasar gören bölgeleri gezen Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, burada depremzedeler ile görüşerek sorunlarını dinlediler.



Belediye Başkanı Osman Güder, depremin hemen ardından tüm yetkililerle birlikte sahada olduklarını ifade ederek, ilçede 240'ın üstünde ağır hasarlı bina bulunduğunu söyledi. 30 binayı mühürlediklerini belirten Güder, bin 1871 ağır hasarlı konutun olduğu ilçede hasar tespit çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Güder, Battalgazi Belediyesi olarak mağdur olan vatandaşların her daim yanında olduklarını ifade ederek, depremzedelerin barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını söyledi.



AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise depremin yaşandığı 24 Ocak Cuma günüden itibaren bölgede olduklarını anımsatarak, devletin kısa sürede afetzedelerin yanında olduğunu ifade etti. İçişleri, Sağlık ve Çevre Şehircilik Bakanlarının ilk andan itibaren deprem bölgelerinde olduğunu söyleyen Kahtalı, "Depremlere karşı tedbirler almak zorundayız. Yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için tüm ekipler sahada canla başla çalışıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında deprem bölgesine geldiğini ve vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız Doğanyol ilçesinde yaptığı konuşmada, Malatya'nın neresinde olursa olsun depremden zarar görmüş hiçbir vatandaşı mağdur edilmeyeceğini söyledi. Yapılması gereken ne varsa devlet olarak milletimizin yanındayız. Allah bir daha böyle acılar vermesin. Bundan sonra ağır hasarlı konutları yıkılması çalışmaları yapılacak. Bu süreci de yakından takip edeceğiz. Depremzedelerin kalıcı konutlarının da biran önce yapılıp teslim edilmesi adına gerekli süreci de yakından takip edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA