Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı tamamladı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık Ayı 1.Oturum toplantısıyla 2020 yılı çalışmalarını tamamlarken, son toplantıda ağırlıklı olarak imar plan değişikliği, komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Kasım Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Sağlık il Müdürlüğü'ne 5 yıllığına tahsis edildi

Toplantıda görüşülen 3 gündem maddesi imar komisyonuna havale edilirken, 2 gündem maddesinin de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi. Alacakapı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan 275 ada 1.nolu parselin Battalgazi Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılması amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne 5 yıllığına tahsis edilmesi kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

İki şirkette sermaye artırımına gidildi

Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi'nin (MORMAŞ) 2 milyon TL sermaye artırımı ve Battalgazi İnşaat Sanayi Limited Şirketi'nin ise 1 milyon TL sermaye artırımı da mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

"Bizler her daim esnafımızın yanındayız"

Meclis sonunda kısa bir kapanış konuşması gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediye Meclisi olarak 2020 çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah kazasız belasız bir 2021 yılı geçirmeyi rabbim bize nasip eder. Hepinizin de malumu üzere Dünya ve Türkiye olarak pandemi yaşıyoruz ve zor bir dönemden geçiyoruz. Önceki günde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'da esnafımıza bir müjde vermişti. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak esnafımıza ne gibi destekler verebiliriz onu istişare edeceğiz. Bizler her daim esnafımızın yanındayız. Tabii bu sıkıntıları hep birlikte birbirimize yardımcı olarak atlatacağız" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını ise 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. - MALATYA