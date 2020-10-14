Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı

14.10.2020 13:41
Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 4.birleşiminde bir araya gelerek, tek gündem maddesini görüştü.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 4.birleşiminde bir araya gelerek, tek gündem maddesini görüştü. Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir' anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldıklarını ve ateşkese ihanet eden Ermenistan'ı kınadıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı Olağan Toplantısı 1.oturumun 4.birleşimi ile tamamlandı. Ekim ayı Olağan Toplantısının 1.oturum 4.birleşiminde bir araya gelen Battalgazi Belediye Meclisi, gündemdeki bir maddeyi görüştü. Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 12 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum 3.birleşim Toplantısının karar özeti kabul edildi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda; Plan ve bütçe komisyonunun meclise sunduğu 2021 Mali yılı Ücret Tarifeleri gündem maddesi görüşerek, oy birliğe ile karara bağlandı.

"Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır"

'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir' anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldıklarını ve ateşkese ihanet eden Ermenistan'ı kınadıklarını meclisin açılış konuşmasında belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "27 Eylül'de bildiğiniz üzere Azerbaycan'a bir saldırı oldu. Malumunuz üzere Karabağ işgal altındaydı. Azerbaycan'a ait topraklar yeniden alınmaya başlandı. Dünya her zaman güçlüden yana. Sistem her zaman çıkardan yana. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değildir. Biz iki devlet, tek milletiz. Biz 'İki devlet tek millet' olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar. Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. İnşallah Karabağ işgal altından kurtulur, tekrar Azerbaycan toprağı olur. İnşallah zulüm etme adına değil ama adaleti sağlama adına Türkiye'nin başını çektiği bu platformun, birliktelik sürecinin daimi olması için başta Cumhurbaşkanımızın olmak üzere diğer temsilciler ve millet olarak destek vererek bu birliği sağlamış oluruz. Eskiden bu tür birlik ve beraberlik eylemine ne zaman girişilmişse sonuçları hep ağır oldu. Biliyorsunuz rahmetli Turgut Özal canı ile ödedi. Rahmetli Erbakan'a ise gün göstermediler. Bugünde Türkiye'ye gün göstermemek adına ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bizi bölemeyecek, parçalayamayacaklar. Ölümler inşallah bir önce son bulur. Ölümlerin her türlüsüne karşıyız. Savunma mekanizması olduğunda üzerimize düşeni mecburen yapmaktayız. Azerbaycan'da şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Şükürler olsun güçlü Türkiye'nin maddi ve manevi vermiş olduğu destek ile Azerbaycan'ın bu savaştan galip çıkmasına vesile olacaktır" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 4 Kasım Çarşamba günü saat 14: 00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı
Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı
Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı

Azerbaycan, Battalgazi, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika

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