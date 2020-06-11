Battalgazi Meclisi toplantıları seçimle tamamlandı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları tamamlandı. Toplantıda, Tandoğan Mahallesinde imar planı değişikliğine itiraz ret edildi.

Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşimde 7 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli olarak 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı Kesin hesabı görüşülürken, Denetim komisyonu tarafından hazırlanan Battalgazi Belediyesi 2019 Mali yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap ve işlemleri hakkındaki denetim raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesinin alınmasına karar verilirken, İmar komisyonuna havale edilen Tandoğan Mahallesinde bulunan yaklaşık 42 hektarlık alanda yapılan imar planı değişikliğine dair itirazı da görüşerek, reddine karar verdi.

İhtisas komisyon üyeleri seçildi

Öte yandan açık oylama ve oy çokluğu ile seçilen Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu, "Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ahmet Solmaz, Tarkan Bayram, Mikail İkis, Seyit Ahmet Taşır ve Ramazan Han. İmar Komisyonu Üyeleri: Eyüp Sağlam, Vahap Erdem, İsmet Cici, Rıfat Türker ve Metin Mandal. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hasan Demez, Abdurrahman Kızıl, Mustafa Karaman, Adem Atalan ve Ali Sonkaya. Eğitim ve Kültür Komisyonu: Seyit Ahmet Taşır, Recep Ülkü, Özlem Pelitoğlu, Muhsin Öz ve Yusuf Aksaç. Gençlik ve Spor Komisyonu: Tarkan Bayram, Mehmet Ulaş, Muhsin Öz, Burak Sürmeli ve Mikail İkis. Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu: Mehmet Çolak, Bilal Yapalıkan, Sıddık Özdemir, M.Ali Görgeç ve Adil Demirel. Hukuk Komisyonu: Leyla Keleş, Mustafa Umut Yalçın, Mehmet Ulaş, Özlem Pelitoğlu ve Adem Atalan. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu: Hadi Bayındır, Ebru İnanç, Recep Ülkü, Burak Sürmeli ve Abdurrahman Kızıl. Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Özlem Pelitoğlu, Hadi Bayındır, Leyla Keleş, Ebru İnanç ve Zafer Kırçuval. Turizm ve Sanat Komisyonu: Zafer Kırçuval, Yusuf Aksaç, Adil Demirel, Mikail İkis ve Muhsin Öz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçimin meclise hayırlı olması temennisinde bulunarak, üyeliklere seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısı ise 1 Temmuz Çarşamba günü saat: 14.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA