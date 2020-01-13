Battalgazi muhtarlarıyla toplantı düzenlendi - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sorunları yerinde tespit etmek, muhtarların taleplerini dinlemek ve yapılacak yatırımları değerlendirmek üzere Battalgazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.



Battalgazi Belediyesi Poyraz Konağı'nda yapılan toplantıya, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile çok sayıda muhtar katıldı



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı konuşmada, gerek muhtarların gerekse muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın sıkıntısına çözüm bulduklarını aktardı. Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarını belirten Başkan Güder, mahallelerimize olan hizmetlerimizi artırarak sürdüreceklerini ifade etti.



2020 yılının yatırım yılı olacağına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bizler yerel yönetimler olarak mahallelerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz. Bu kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde mahallerimizin sorunlarına kısa sürede ulaşma fırsatı buluyoruz. Mahallelerin sorunlarını çözmek ve yatırımları anlatmak üzere bizler daha önce de çalışma gerçekleştirmiştik. Çalışmalar kapsamında belediye başkan yardımcılarımız mahallelere giderek orada kendileri durum tespiti yapıyorlar. Bu tepsiler sonrasında kendimiz bir rapor ortaya koyacağız ve bu rapor doğrultusunda acil sırasına göre sorunları çözeceğiz ve yatırımları yapacağız. Şunu çok rahat ifade edebilirim ki yatırımlar olarak 2020 yılı 2019'dan daha iyi olacaktır. Muhtarlarımızın genel olarak sulama ile ilgili bazı talepleri var. Bunların notlarını aldık ve çözme adına gerekli çalışma yapacağız. Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarla sürekli istişare içindeyiz. Bugünkü toplantımıza katılan milletvekillerimize ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA