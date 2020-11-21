Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor - Son Dakika

Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor

21.11.2020 14:29
Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor, System.String[]

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporunun...

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporunun kabul edildiğini ve uzun zamandır üzerinde çalışılan bu gelişme sonrasında Battalgazi'nin gelişiminin önündeki önemli bir engelin daha aşıldığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile birlikte Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. 2019 yerel seçimler öncesi Malatya Mimarlar Odası ile yaptığı istişarede Battalgazi'nin en büyük probleminin imar sorunu olduğu konusunda mutabık olduklarını hatırlatan Başkan Güder, göreve gelmelerinin ardından imar sorununa neşter vurduklarını ve son olarak ise önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantılarının 4. birleşiminde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporunun kabul edildiğinin altını çizdi. Başkan Güder, Battalgazi'yi güzelleştirmek, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, çözüm önerileri ve alternatifler üretmek noktasında Mimarlar Odası ile sürekli istişare içinde olduklarını belirtti.

Fidanel: "Battalgazi belediyemizin her zaman yanındayız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibi, bugün bizlere iade-i ziyarette bulundu. Bu ziyaret bizleri onurlandırdı, hoş geldiler. Malumunuz Sivrice depreminden sonra Malatya'mızda ciddi hasarlar oluştu. Bu anlamda kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması anlamında birlikte neler yapabiliriz bunları istişaresi sürekli yapıyoruz. Şehrimiz ile ilgili yeni yapılan binalarla alakalıda fikir alışverişleri, proje geliştirme anlamında da Mimarlar Odası Malatya Şubesi olarak her zaman Battalgazi Belediyemizin yanındayız. Battalgazi Belediyemiz ile bu anlamda tam destek halindeyiz. Umarım memleketimiz için hayırlı kararlar alınır ve hayırlı görüşmeler yapılır" ifadelerini kullandı.

Güder: "İki mahallemizde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kabul edildi"

Battalgazi'nin en büyük probleminin imar olduğunu ve bu probleme neşter vurduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Mimarlar Odamız ile bir araya geldik. Battalgazi Belediyesi olarak mimarlar odası ile sürekli istişare içindeyiz. Belediyelerin ve Mimarlar odasının ortak bir amacı var. Battalgazi'yi güzelleştirmek, vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, çözüm önerileri ve alternatifler üretmek noktasında Mimarlar Odası ile sürekli istişare içindeyiz. Bu bağlamda özellikle göreve gelmeden önce ve geldikten sonra Mimarlar odamızın kıymetli üyeleri ile bir araya gelmiştik. Bu zaman zarfından ilçemizin en büyük sorununun imar problemi olduğunda hem fikir olmuştuk. Bizde göreve gelir gelmez yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Battalgazi bölgesinin imarının problemimin çözümü noktasında ilgili başkan yardımcılarımıza talimatlar verdik. Bu talimatlar doğrultusunda ilçemizin imar problemini çözdük. Önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantımız vardı. Özellikle Battalgazi'deki şehrin gelişimine ön ayak olabilecek ve açılımını sağlayabilecek Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerimiz var. İki mahalleyi kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporu kabul edildi. Büyükşehirde bir 15 günlük askı süresi var. Bu yönüyle Battalgazi'nin önünü açma noktasında belediye olarak üzerimize düşen ciddi bir yükümlülüğü yerine getirmiş olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız"

Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Güder, "Bir yandan imar problemini çözerken, diğer yandan da ilçemizin dört bir yanında yeni imar yollarımızı açıp vatandaşımızın istifadesine sunuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yeni çalışmalarla Battalgazi'nin çehresini değiştirmek istiyoruz. Bunu da sivil toplum kuruluşları ve odalarımızın desteği ile yapacağız. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Şehit Fevzi Mahallemizde 110 dönümlük riskli kabul edilen bir alanda kentsel dönüşüm süreci yaşanacak. Bu dönüşümü sağlarken zaman zaman vatandaşlarımız eksik veya farklı bilgilerle bilgilendirildi. Biz, Şehit Fevzi Mahallesi ile ilgili çalışmalarımızı yapıp belli bir noktaya getirdiğimiz de şunu arzu ederdik. Bu noktada Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Belediyemizin yanında olduğunu görmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak açıklamalar yapmalarını beklerdik. Biz ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için uğraş veriyoruz. Belki bu uğraşları verirken bunun alt yapısını sizler dolduracaksınız. Tabi amacımız ilçemizi dizayn ederken ve cazibe merkezi haline getirirken, oluşan bir ihtiyacı giderme adına yüz yıllardır taşlık bir alan hiçbir amaç usul için kullanılmamış Beydağı'nın eteklerinde bir çalışma yaptık. İnsanları ve özellikle müteahhitlerimizi o bölgeye yönlendirme noktasında çalışmalar yaptık, belki bu çalışmaları yaparken farklı algılandık veyahut biz kendimizi tam izah edemedik. Fakat yapmış olduğumuz tüm çalışmalar bölgenin gelişmesine katkı sunmak amaçlıdır. Battalgazi'nin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor
Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor
Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor
TBF, A Milli Takım Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile anlaştı TBF, A Milli Takım Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile anlaştı         
14:18
Alanyaspor'da 1'i A takım futbolcusu 3 kişi koronavirüs oldu Alanyaspor'da 1'i A takım futbolcusu 3 kişi koronavirüs oldu         
14:09
Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı Ibrahimovic yıllar sonra itiraf etti: Mihajlovic için Bologna'da bedava oynardı         
13:29
Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim         
13:03
Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı         
12:44
Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu         
12:12
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı         
11:10
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 14:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei