Üye Girişi
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı - Son Dakika

Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı

27.07.2021 12:51

Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı 'Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım' sloganıyla hareket eden Malatya Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, Mayıs ayında toprakla buluşturdukları ata tohumlarının hasadına başladı.

Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı

MALATYA - 'Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım' sloganıyla hareket eden Malatya Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, Mayıs ayında toprakla buluşturdukları ata tohumlarının hasadına başladı. Gönüllü kadınlar, sebzelerde ilk hasadı kooperatif Fahri Başkanı Yıldız Güder ile birlikte yaptı.

Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulan kooperatif üyesi kadınlar, üretime katkıda bulunuyor.

Battalgazi Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Malatya'nın ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, kooperatifçilik sektöründe hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmayı sürdürüyor. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, geçtiğimiz Mayıs ayında Battalgazi Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan özel sera alanında toprakla buluşturdukları ata tohumlarının hasadını gerçekleştirdi. Gönüllü kadınlar, sebzelerde ilk hasadı Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder ile birlikte yaptı.

Gönüllü üyelerden pozitif enerji vurgusu

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Gül Bakan, "Öyle mutlu ve gururluyuz ki anlatamam. Çok şükür hasat başladı. Burada kendi tarlamız gibi çalışıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Biz bu imkanı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere Fahri Başkanımız Yıldız Güder'e çok teşekkür ediyorum. Kendilerine yatıp kalkıp dua ediyoruz" derken, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Gülizar Subaşı, "Sebze ektik ve ilk hasadı yapıyoruz. Tarlada çalışmak bizlere pozitif enerji veriyor. Hem çalışıyoruz hem de ürünlerimizi alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Burada çok mutluyuz. Kadınlarımız bizleri ziyarete gelebilir, ürünlerimizden de alabilirler. Bizden ürün alan kadınlarımızdaki memnuniyet, eminin bizimle henüz tanışmayan kadınlarda da olacaktır. Başkanlarıma bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızla birlikte güzel hikayeler yazıyoruz"

İlk hasadın bereketli olması temennisinde bulunan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, "Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın, üretimde etkin rol alması için çıktığımız bu yolculukta kadınlarımız ile birlikte en güzel hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Kadın üretirse toplum kazanır. Kooperatifimizin gönüllü ve arzulu kadınlarına, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok şükür emeklerimizin karşılığını bugün alıyoruz. 2 ay önce boş arazide ata tohumlarımızın ekimini gerçekleştirmiştik. Ürünlerimiz sebzelerini vermeye başladı. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Ekim yaptıktan sonra ürünlerimizin takibini yaptık. Haftada bir çapalama ve diğer işlemleri gerçekleştirdik. Dikimini yaptığımız ürünlerimizin satışını hemen gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız çok ama çok mutlular" dedi.

Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı

Kooperatif, Malatya, Enerji, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi 14:29 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım 13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar 13:41 Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar
Türk Hava Yolları'na 13:37 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu 13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü 12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı         
14:30
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak         
13:56
2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu         
13:38
Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın         
13:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu         
13:26
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı         
12:18
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement