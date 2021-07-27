Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı

MALATYA - 'Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım' sloganıyla hareket eden Malatya Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, Mayıs ayında toprakla buluşturdukları ata tohumlarının hasadına başladı. Gönüllü kadınlar, sebzelerde ilk hasadı kooperatif Fahri Başkanı Yıldız Güder ile birlikte yaptı.

Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulan kooperatif üyesi kadınlar, üretime katkıda bulunuyor.

Battalgazi Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Malatya'nın ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, kooperatifçilik sektöründe hayata geçirdiği projelerle bölgeye öncü olmayı sürdürüyor. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyeleri, geçtiğimiz Mayıs ayında Battalgazi Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan özel sera alanında toprakla buluşturdukları ata tohumlarının hasadını gerçekleştirdi. Gönüllü kadınlar, sebzelerde ilk hasadı Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder ile birlikte yaptı.

Gönüllü üyelerden pozitif enerji vurgusu

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Gül Bakan, "Öyle mutlu ve gururluyuz ki anlatamam. Çok şükür hasat başladı. Burada kendi tarlamız gibi çalışıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Biz bu imkanı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere Fahri Başkanımız Yıldız Güder'e çok teşekkür ediyorum. Kendilerine yatıp kalkıp dua ediyoruz" derken, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Gülizar Subaşı, "Sebze ektik ve ilk hasadı yapıyoruz. Tarlada çalışmak bizlere pozitif enerji veriyor. Hem çalışıyoruz hem de ürünlerimizi alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Burada çok mutluyuz. Kadınlarımız bizleri ziyarete gelebilir, ürünlerimizden de alabilirler. Bizden ürün alan kadınlarımızdaki memnuniyet, eminin bizimle henüz tanışmayan kadınlarda da olacaktır. Başkanlarıma bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızla birlikte güzel hikayeler yazıyoruz"

İlk hasadın bereketli olması temennisinde bulunan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, "Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın, üretimde etkin rol alması için çıktığımız bu yolculukta kadınlarımız ile birlikte en güzel hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Kadın üretirse toplum kazanır. Kooperatifimizin gönüllü ve arzulu kadınlarına, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok şükür emeklerimizin karşılığını bugün alıyoruz. 2 ay önce boş arazide ata tohumlarımızın ekimini gerçekleştirmiştik. Ürünlerimiz sebzelerini vermeye başladı. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Ekim yaptıktan sonra ürünlerimizin takibini yaptık. Haftada bir çapalama ve diğer işlemleri gerçekleştirdik. Dikimini yaptığımız ürünlerimizin satışını hemen gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız çok ama çok mutlular" dedi.