Battalgazi Otağı ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Battalgazi Otağı ilgi görüyor - Son Dakika

Battalgazi Otağı ilgi görüyor

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Eskimalatya bölgesinde bulunan, Battalgazi Otağı, kış mevsimi olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Eskimalatya bölgesinde bulunan, Battalgazi Otağı, kış mevsimi olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Battalgazi Otağı ismi verilen ve ziyaret edenler adeta Selçuklu Dönemi'ne ve Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına tanıklık ettiği tarihi giyecek ve silahların yer aldığı otak, kış mevsimi olmasına rağmen ilgi görüyor.


Otak ile ilgili görüşlerini belirten Otak sahibi Ali Karakaş, "Kuruluş Osman ile tarihi dizi filmleri izleyen insanlar buraya geliyorlar. Özellikle il dışından gelen insanların ilk uğradığı durak Eski Malatya oluyor. Burada Kervansarayımız var, Ulu Camimiz var, Yaşam Müzemiz var, Battalgazi Otağımız var. İnsanlar buraya gelip kıyafetleri giyiniyorlar ve eski günlerde kendilerine hissediyorlar. Ben sabah şunu fark ettim genelde Doğu ve Laz kardeşlerimiz burayı çok seviyorlar. Onların o mutlulukları o neşeleri o elbiseleri giyip o hisleri çok farklı. Buraya gelip evlilik teklifi yapan insan çok var. Malatya'ya gelen vatandaşların buraya gelip bir fotoğraf çekmeleri bile yeterli. Çünkü memleketlerine gittiklerinde işte ben Malatya'da şöyle bir yere gittim kılıçla baltalarla fotoğraf çektim diyebilmeleri bile bize yeterli oluyor" ifadelerini kullandı.


Çorum ilinden Eskimalatya'ya tarihi yerleri gezmek için gelen Abdullah Ateş ise gezerken ota gördüklerini ve dikkatlerini çektiğini ifade edip, "Buraya geldiğimizde bu elbiseleri giyince ecdadımızın ne kadar güzel bir şeyler yaptığını hissettik. Biz buraya Çorum Türkler köyünden geldik. Zaten soyumuz Türk olarak geliyor. Burayı da böyle görünce dayanamadık geldik" şeklinde konuştu.


Yine Çorum ilinden gelen Ömer Baysal da, "Çorumdan buraya gezmeye geldik. Bizde gelmişken Ertuğrul Gazinin otağında gezelim dedik. Çok duygulu anlar yaşadık çok güzel bir otak olmuş. Kılıçlar kalkanlar yani atalarımızın ne zorlu mücadele yaşadığını hissettirdi bizlere. Biz buradaki kıyafetleri giyinince elimize kılıcı alınca kendimizi çok güçlü hissettik. Atalarımız yıllarca bizi temsil edip bizlere bu yurdu bırakmışlar. Bizde elimizden geldiğince bu vatana sahip çıkıyoruz ve vatanımızı çok seviyoruz aynı zamanda biz atalarımızla büyük gurur duyuyoruz" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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