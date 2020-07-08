Battalgazi'ye 10 Milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika

Battalgazi'ye 10 Milyon TL'lik spor yatırımı

Önceki gün Malatya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Battalgazi ilçesine 10 milyon TL'lik spor yatırımının yapılacağını açıkladı.

Önceki gün Malatya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Battalgazi ilçesine 10 milyon TL'lik spor yatırımının yapılacağını açıkladı.

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Malatya ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yapılacak olan yatırımlarla Battalgazi ilçesinin spor da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Malatya'nın dört bir tarafına en güzel şekilde hizmet etme planlarının olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Battalgazi ilçemize de gerek spor anlamında gerekse gençlik yatırımlarımızla en iyisini hak eden halkımıza bunu sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Battalgazi ilçemiz metropol ilçelerimizden bir tanesi. Butik çalışmalarımız devasa yatırımlarımızın yanında çok büyük önem arz ediyor. Salonlarımız, yüzme havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve semt sahalarımız bizler için önemlidir. Pek çoğunun protokolünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz istişareler sonunda Hanımınçiftliği mahallesi, Battalgazi mahallesi, Selçuklu mahallesi, İskender mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu ve Eskimalatya mahallesine semt sahaları kazandıracağız. Bunun yanında Orduzu mahallemize sentetik nizami şartlarda bir saha kazandıracağız. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i gayretlerinden dolayı kutluyorum. Milletvekillerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. El ele vererek Battalgazi ilçemizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Yarınların şampiyonlarını ve donanımlı gençlerimizi birlikte yetiştireceğiz. Yatırımlarımız hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı spor yatırımlarıyla 7'den 70'e herkesin spora ulaşmalarının önünün açılacağını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyarette Bakan Kasapoğlu'nun Battalgazi bölgesine yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi verdiğini de anımsatan Güder, "İnşallah o başta olmak üzere halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları, mini basketbol sahaları ve daha önce 5 olan halı saha sayımızı bugün sizin talimatınız ile 7'ye çıkarmış olmakla beraber, bu yatırımları sizin sayenizde ilçemize kazandırmış olacağız. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcılarımıza, bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyemiz Öznur Çalık hanımefendiye ve diğer vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız en kısa sürede ilçemize kazandırılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na el dokuması halı ve Malatya Kayısısı hediye etti. - MALATYA

Mehmet Kasapoğlu, Battalgazi, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Battalgazi'ye 10 Milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika Spor

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