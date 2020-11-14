Battalgazi'de belediyeden süs bitkisi üretimi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu özel sera alanında üretilen 25 bin süs lahanası ve bitki çeşitlerinin dikimine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel sera alanlarında, çeşitli süs bitkileri yetiştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, süs bitkisi dikimi yapan işçilere kolaylıklar dileyerek, birlikte çiçek dikimi yaptı.

Güder, yetiştirdikleri bitkilerle ilçenin güzelleşmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Şuana kadar yeni park ve yenileme çalışmasını yaptığımız toplam 36 civarında parkımız bulunuyor. Bundan sonraki süreçte inşallah parklarımızda, kavşaklarda, caddelerimizde ve yeşil alanlarımızda yeşillendirme çalışmasını Battalgazimizde kurmuş olduğumuz üretim alanımızda gerçekleştireceğiz. İlçemizin yeşil dokusunu koruyarak hep birlikte ilçemizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Güder, alacakları 200 binin üzerindeki fidanı da parklara dikeceklerini kaydetti.