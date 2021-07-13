Üye Girişi
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım - Son Dakika

Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım

13.07.2021 13:00
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve toplam değeri 25 Milyon TL'yi bulan Güneş Enerji Santrali, Bitüm Depolama Tankı, Soğuk Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ve Kombine Sathi Kaplama Aracı ve iş makinaları hizmet yatırımının toplu açılış...

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve toplam değeri 25 Milyon TL'yi bulan Güneş Enerji Santrali, Bitüm Depolama Tankı, Soğuk Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ve Kombine Sathi Kaplama Aracı ve iş makinaları hizmet yatırımının toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi, her geçen gün güzelleşen Battalgazi'ye hizmet için kazandırdığı 25 milyonluk yatırım için toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Bulgurlu Mahallesi ve İspendere Şifalı İçmelerde yapımı tamamlanan 1.1 Megavatlık Güneş Enerji Santrali, 1000 ton kapasiteli Bitüm Depolama Tankı, Soğuk Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ve alımı tamamlanan Kombine Sathi Kaplama Araçlarının açılış töreni, Battalgazi Belediyesi'ne ait Asfalt Plent Tesisinde yapıldı. Açılış törenine ev sahibi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TÜGVA İl Başkanı Mesut Demir, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda katılımcı katıldı.

"Battalgazi'ye hizmet sözümüz var"

Açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye kazandırılan bazı hizmetleri tek tek tanıtırken, yeni hizmetlerin ilçeye kazandırılması için de çalıştıklarını dile getirdi.

Güder, "31 Mart 2019'da mevcut Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarıya çıkarmak için gece gündüz demedik. Battalgazi'mize hangi hizmeti ne şekilde sunabiliriz? Her zaman bunun çabası ve gayreti içerisinde olduk. Çalışmalarımızı özellikle açılışını yapmış olduğumuz kısımların dışında inşallah bundan sonraki süreçte de yapmış olduğumuz yatırımları peyderpey açacağız. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. Bu sözü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Özellikle Battalgazi'mizde hayata geçirdiğimiz yatırımlarda Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayretleri var. Bu hizmeti Malatya'mızın, Battalgazi'mizin, Türkiye'mizin istifadesine sunabiliyorsak bunun baş mimarı sayın cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve akabinde de Ankara'da işlerimizi birebir takip eden Sayın Milletvekillerimizdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Malatya'mız güzel. Battalgazi'miz bir başka güzel. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi yeniden inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güneş enerji santrali yatırımlarına devam edeceğiz"

Güneş Enerji Santrali yatırımlarına Battalgazi'de devam edecekleri müjdesini de veren Güder, "İnşallah bundan sonraki süreçte dur durak bilmeden hep beraber Battalgazi'mize mazisine layık geleceğe hazırlayacağız. Bulgurlu mahallesi ve İspendere Şifalı İçmelerine kurduğumuz Güneş Enerji santralimiz ile kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz. 4 yılda ise elde ettiğimiz kar ile kendi maliyetini karşılıyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Güneş Enerji Santrali yatırımlarımızı Battalgazi'mizde sürdüreceğiz. 5 megavatlık Güneş enerjisi ruhsatını aldık. Bulgurlu mahallesine Megavatlık, İspendere Şifalı içmelerine 100 kilovat santralimizi kurduk. Geriye kalan 3,9 megavat elektrik satış fiyatları öncesinde 1.3 sent iken sonradan 0,4 sente düştü. 3,9 megavatlık enerjimizin yerini Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi'ne hazırlıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte Battalgazi'mizin istifadesine sunmuş olacağız. Sadece 1 megavat ile elde etmiş olduğumuz yıllık 850 bin ton karbonsioksit gazı salımı engellemiş olduk. Yine 1 megavatlık enerji ile yıllık 3 bin 500 tane ağacın kesimini engellemiş oluyoruz. Bu doğaya yapılan katkı ve hizmettir. Bu 25 Milyon liralık yapmış olduğumuz hizmeti Battalgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hayırlı ve uğurlu olsun"

25 Milyonluk yatırımın Battalgazi'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "Öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'inde ifade ettiği gibi 25 milyonluk yatırımın açılış töreni için buradayız. Bu yatırımın tarihi ile kültürü ile mümtaz yere sahip olan Battalgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bu hizmet yatırımının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Battalgazi'de hizmet destanı yazılıyor"

Battalgazi'de hizmet destanının yazıldığının altını çizen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Güzel bir günde bir araya geldik. 25 milyonluk dev bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'inde açıkladığı gibi devlette devamlılık esastır. Hizmette durak olmaz. Bayrağı aldığımız yerde daha ileriye götürmek gibi sorumluluğumuz var. Biz bayrağı Osman Güder başkanımıza devrettik, başkanımda aldı ileriye götürmek için canla başla çalışıyor. Asfalt plenti tesisini büyütmüş, buraya Güneş enerji santrali kurmuş. Belediyenin ihtiyaçlarını bu santralle gideriyor. Çok olumlu bir yatırım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya'da tarihi hizmet hamleleri yaşanıyor. Malatya'mızın 13 ilçesinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu şehir bizim şehrimiz. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü AŞ olanın şehri ise gülistan olur. Aldığımız miras önemli bir miras. Gece demeden gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. İlçe belediye başkanlarımız, ilçelerinde hizmet destanları yazıyor. Battalgazi'de hizmet destanları yazılıyor. Hizmette durmak yoktur. Başkanımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Battalgazi'de güzel hizmetlere imza atılıyor"

Battalgazi'de çok güzel hizmetlere imza atıldığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Battalgazi'ye yapılan 25 milyonluk yatırım, gerçekten de önemli bir yatırımdır. Başkanımız göreve geldiği günden beri, kendi bölgesinde gerçekten gözle görülür bir çalışma örneği ortaya koyuyor. Hizmet için gecesini gündüzüne katmış. AK Parti Belediyeciliğinde bir hizmet yarışı vardır. Hamt olsun ki Malatya'daki belediyelerimiz de bu yarışın içerisinde yer alıyor. Cumhur ittifakı ile beraber hep birlikte ülkemize ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkan Osman Güder'i kutluyorum. Bölgesine önem veren bir başkanımız. Kıymetli başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Belediye kaynakları sağlıklı kullanılıyor"

Belediye kaynaklarını sağlıklı bir şekilde kullanan Başkan Osman Güder'i tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Battalgazi Belediyemizin kurmuş olduğu Güneş Enerji Santrallinin açılışını yapmak için bir aradayız. İnşallah bu törenlerin devamı gelecek. 25 milyonluk yatırım. İçerisinde çeşitli iş makinelerinin, Bitüm depolama tankının, Soğuk asfalt tesisi ve Güneş Enerji santralinin olduğu bir yatırım. Bu yatırımın içerisinde özellikle Bitüm depolama tankının olması beni çok sevindirdi. Bitüm fiyatları çok değişkendir, mutlak manada depolama yapmak gerekir. Başkanımızın tedbir alması çok güzel. Belediye kaynaklarının sağlıklı kullanılması takdire şayandır. Bundan dolayı başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu hizmetlerin yapılması Malatya'mız için önemli. Güneş Enerjisinin çevreye çok büyük katkıları var. Kurulan bu santralle bu katkıdan yararlanmakta çok önemli. Büyük bir yatırım. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Battalgazi'mizin geleceği parlak"

Malatya'nın her yerinde AK Parti hizmetinin görüldüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'i tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir çalışma ve performans ortaya koyarak, aldığı bayrağı yükseklere taşıma noktasında büyük gayret sarf ediyor. Özellikle makine parkurunu güçlendirme ve belediyeye yeni gelir kapıları açma noktasındaki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her mahallemize dokunma noktasında da çalışmalar yapıyor. Ana yolların asfaltını büyükşehir belediyesi yapıyor. Ara yollar da Battalgazi Belediyesi'nin ukdesinde. İnşallah bu bitüm deposuyla birlikte başkanım da asfaltlamaları hızlanarak devam edecek. Battalgazi'mizin geleceği parlak. Battalgazi'miz mazisine layık bir şekilde, yaşayanların rahat yaşam sürdüğü bir ilçe olacak. AK Parti olarak 19 yılda Malatya'nın değişimi, dönüşümü noktasında büyük çabalar harcayarak çok güzel hizmetler yaptık. Malatya'nın her bir yerinde AK Parti'nin hizmeti var. Cumhur ittifakıyla, 2023 seçimlerinde milletimizin desteği ve onayıyla da Türkiye'yi 100.yılında çok farklı bir noktaya getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım
Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım

Battalgazi, Malatya, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Bakan Koca'dan 13:12 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri'ne düştü! Yardımına vatandaşlar koştu 10:42 Köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri'ne düştü! Yardımına vatandaşlar koştu

Son Dakika Haberleri
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti         
11:34
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'ye 25 milyonluk dev yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement